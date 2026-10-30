Cerro Porteño vs. Olimpia: así será el operativo de seguridad para el Superclásico

El próximo domingo, desde las 17:00, se llevará a cabo una nueva edición del ‘Superclásico’ del fútbol paraguayo, en el que los clubes Cerro Porteño y Olimpia se enfrentarán en el estadio La Nueva Olla de Asunción, por la fecha 17 del Torneo Clausura.

En una conferencia de prensa este viernes, la Policía Nacional dio detalles sobre el operativo de seguridad que será implementado en torno al evento deportivo, para el cual movilizará a unos 3.400 agentes solo en el estadio de Cerro Porteño y sus inmediaciones.

La mayoría de los sectores del estadio serán para el ingreso exclusivo de aficionados de Cerro Porteño, que ejerce la localía. Para los hinchas de Olimpia solo estará habilitado el sector ‘Plateas Pettengill’ y han sido habilitadas 1.300 entradas para los aficionados del club visitante.

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Se estima que unas 13.000 entradas para el partido han sido vendidas hasta ahora.

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Ingreso de hinchas visitantes

El ingreso de los aficionados de Olimpia será por la calle Parapití, con filtros de control de entradas, cateos y ‘alcotest’ en las calles Ita Piru (Décima Proyectada), Samudio Corrales (Novena Proyectada) y en la boca de entrada al estadio, explicó el comisario Isidro Benítez, director de Eventos Deportivos de la Policía.

En los accesos al estadio habrá vallados y ‘encauzadores’ para controlar el flujo de ingreso de los aficionados y garantizar los controles.

Despliegue antidisturbios

Por su parte, el comisario Juan Agüero, director de Prevención y Seguridad de la Policía, indicó que hoy se seguirán ultimando detalles para que el evento del domingo sea “una fiesta armónica”.

Indicó que el contingente policial desplegado en torno a la Nueva Olla incluirá a elementos antidisturbios que ingresarán al estadio “en caso de que ocurra algún incidente” para responder haciendo “uso de la fuerza en forma proporcional”.

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El último ‘Superclásico’ en el que Cerro Porteño tuvo la localía, realizado el 19 de abril en el estadio Defensores del Chaco, también en Asunción, fue suspendido cuando solo habían trascurrido 30 minutos de juego debido a incidentes violentos entre aficionados del equipo azulgrana, que luego derivaron en una batalla con la Policía en las graderías.

El comisario Francisco Ávalos, director de la Policía Nacional en Asunción, indicó que, además del despliegue policial alrededor del estadio, habrá agentes desplegados en varios puntos de los departamentos aledaños.