¿Qué hacer antes, durante y después de una tormenta? Salud brinda recomendaciones

Ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas previstas por el fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y proteger la salud de la población.

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La institución recordó que la prevención y la información oportuna son fundamentales para reducir los riesgos durante los eventos climáticos adversos. Por ello, instó a las familias a mantenerse atentas a los pronósticos y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Qué hacer antes de una tormenta?

Desde la cartera sanitaria señalaron que es importante tomar algunas medidas antes de que comiencen las precipitaciones, especialmente para evitar accidentes dentro y fuera del hogar. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Consultar los pronósticos meteorológicos y los avisos oficiales.

Asegurar puertas y ventanas, además de guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos habituales, botiquín y documentos personales protegidos.

Durante las tormentas, evitar salir y exponerse a riesgos

Recomendaciones ante una tormenta severa

Una vez que comienza la tormenta, Salud recomienda permanecer en lugares seguros y suspender las actividades al aire libre. También pide proteger a las mascotas y mantenerse alejados de balcones y ventanas.

Desconectar los electrodomésticos y evitar el uso de dispositivos eléctricos.

No refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas ni postes eléctricos.

No circular por calles o caminos inundados.

Evitar el contacto con objetos metálicos durante las descargas eléctricas.

¿Qué hacer ante una descarga eléctrica?

El Ministerio también advierte que las personas afectadas por un rayo o una descarga eléctrica deben recibir atención médica inmediata. Incluso si aparentemente se encuentran bien, necesitan ser trasladadas a un hospital para su evaluación y monitoreo especializado.

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En caso de paro cardiorrespiratorio, se deben iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), si se cuenta con entrenamiento, y llamar a los servicios de emergencia.

Ante posibles inundaciones, la cartera sanitaria pide prestar especial atención a las condiciones de higiene y al consumo de agua segura, debido a los riesgos de contaminación y propagación de enfermedades.

Entre las medidas preventivas, recomienda:

Consumir únicamente agua potable y mantener la higiene personal y de los alimentos.

Evitar el contacto con aguas estancadas, que podrían contener residuos cloacales o productos químicos.

Utilizar mosquiteros y repelentes para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

Identificar los puestos de salud cercanos y las rutas de evacuación.

Finalmente, Salud pide prestar especial atención a los niños, las embarazadas y los adultos mayores, por ser grupos más vulnerables. Asimismo, insta a no regresar a las zonas evacuadas hasta que las autoridades confirmen que es seguro y a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.