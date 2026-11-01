Video: incidentes en el clásico Cerro Porteño-Olimpia

Aproximadamente a los 23 minutos del segundo tiempo del partido entre Cerro Porteño y Olimpia la disputa se interrumpió por incidentes que se registraron por parte de los hinchas del club local.

Los incidentes iniciaron poco después del segundo gol de Olimpia, que convirtió Romeo Benítez, cuando uno de los hinchas de cerro arrojó una silla a Franco Alfonso, en reacción a un “bailecito en forma provocativa” hacia la hinchada azulgrana.

Tras los incidentes, fueron amonestados Benítez, César Bobadilla y Alfonso.

Tras la primera reacción, más hinchas empezaron a arrojar objetos a los jugadores de Olimpia. Si bien al principio pareció controlarse y el partido se reanudó a los 75 minutos, varios hinchas de Cerro Porteño empezaron a trepar las vallas divisorias entre gradería y platea.

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A los 80 minutos se volvió a interrumpir con la intervención de la Policía Nacional en el sector de preferencias, donde continuaban los incidentes.

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La situación se controló

Luego de la intervención de la Policía Nacional y la salida de una parte importante del público, la situación se controló y a los 86 minutos se reanudó nuevamente el partido.

Tras el final, los barras volvieron a ingresar a la zona de las gradas donde se enfrentaron con los agentes de la Policía Nacional. Tras varios minutos de tensión, los hinchas que estaban en el estadio se retiraron.