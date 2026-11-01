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Nacionales
01 de noviembre de 2026 - 19:39

Video: incidentes en el clásico Cerro Porteño-Olimpia

El partido del superclásico paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia que se disputa en la Nueva Olla de Barrio Obrero se interrumpió tras registrarse incidentes en la gradería norte del estadio donde hinchas del club local arrojaron sillas y objetos, hasta la intervención de los antimotines de la Policía Nacional.

Por ABC Color
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Aproximadamente a los 23 minutos del segundo tiempo del partido entre Cerro Porteño y Olimpia la disputa se interrumpió por incidentes que se registraron por parte de los hinchas del club local.

Los incidentes iniciaron poco después del segundo gol de Olimpia, que convirtió Romeo Benítez, cuando uno de los hinchas de cerro arrojó una silla a Franco Alfonso, en reacción a un “bailecito en forma provocativa” hacia la hinchada azulgrana.

Oficiales de seguridad con uniformes oscuros y chaleco amarillo intentan controlar la situación en las gradas del estadio.
Incidentes en la hinchada de Cerro Porteño durante el superclásico con Olimpia.

Tras los incidentes, fueron amonestados Benítez, César Bobadilla y Alfonso.

Tras la primera reacción, más hinchas empezaron a arrojar objetos a los jugadores de Olimpia. Si bien al principio pareció controlarse y el partido se reanudó a los 75 minutos, varios hinchas de Cerro Porteño empezaron a trepar las vallas divisorias entre gradería y platea.

Lea más: Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

Multitud de aficionados en gradas, con camisetas rojas, azules y negras, mostrando emoción y alzando los brazos en celebración.
Incidentes en la hinchada de Cerro Porteño durante el superclásico con Olimpia.

A los 80 minutos se volvió a interrumpir con la intervención de la Policía Nacional en el sector de preferencias, donde continuaban los incidentes.

La situación se controló

Luego de la intervención de la Policía Nacional y la salida de una parte importante del público, la situación se controló y a los 86 minutos se reanudó nuevamente el partido.

Tras el final, los barras volvieron a ingresar a la zona de las gradas donde se enfrentaron con los agentes de la Policía Nacional. Tras varios minutos de tensión, los hinchas que estaban en el estadio se retiraron.

Hombres sin camiseta en estadio con gradas rojas y azules, enfrentados, mientras la policía intenta controlar la situación.
La policía interviene para controlar la confrontación entre hinchas en el estadio durante el superclásico.

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