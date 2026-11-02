Alerta Mafe: emiten pedidos de búsqueda y localización de cinco personas desaparecidas

Las autoridades nacionales han activado diversos protocolos de búsqueda mediante el sistema Alerta Mafe para dar con el paradero de cinco personas cuyos familiares desconocen su ubicación desde finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

Fausto Ramón González Fernández (33 años). Desapareció el 29/10/2026.

Fue visto por última vez en la intersección de la calle Campo Vía y Santa Clara, barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo.

Es de contextura física delgada, estatura mediana y cutis trigueño.

Vestía camisa manga larga azul, jeans prelavado y kepis negro con el logo de Puma.

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Derlis Ariel Vera (31 años). Desapareció el 30/10/2026.

Visto por última vez en el Asentamiento Sinaí de la ciudad de Villarrica.

Es de contextura física robusta y estatura alta.

Vestía remera blanca, short negro, kepis rojo y calzado azul.

Valentina Cristal Garcete Salinas (16 años). Desaparecida el 31/10/2026.

Vista por última vez en el barrio San Miguel de la ciudad de Caacupé.

Es de contextura delgada, estatura mediana y cutis trigueño.

Llevaba puesta una remera blanca, jeans azules y calzado deportivo negro.

Sara Monserrath Coronel Coronel (14 años). Desaparecida el 01/11/2026.

Vista por última vez en una calle sin nombre del barrio Virgen del Carmen, en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Es de contextura delgada, estatura mediana, cabello castaño y cutis blanca.

Vestía pollera rosada, blusa tipo crop top y zapatillas blancas.

Brenda Giselle Gavilan Ferreira (17 años). Desaparecida el 01/11/2026.

Vista por última vez en el barrio Amistad, ubicado sobre la calle 6, de la ciudad de Filadelfia, Departamento de Boquerón.

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Ante cualquier dato, pista o información que pueda ayudar a dar con el paradero de cualquiera de ellos, las autoridades recuerdan que la colaboración ciudadana es vital.

Se insta a comunicarse de inmediato con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas llamando al (0986) 760-083, o bien a través de los números de emergencia gratuitos 130 (Fono Ayuda Niñez y Adolescencia en casos correspondientes) y el 911 de la Policía Nacional.