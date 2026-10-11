Policiales
11 de octubre de 2026 a la - 16:57

Alerta Mafe: buscan a cinco personas desaparecidas en distintos puntos de Paraguay

Matías Gabriel González Coronel, 13 años, uno de los que está siendo buscado por las autoridades.
Matías Gabriel González Coronel, 13 años, uno de los que está siendo buscado por las autoridades.

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de menores de edad y adultos reportados como desaparecidos en Central y Alto Paraná.

Por ABC Color
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Las autoridades policiales y el sistema de alerta nacional activaron la búsqueda urgente de cinco personas reportadas como desaparecidas en diversas localidades del país.

Desde el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional apelan a la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato relevante que ayude a dar con su paradero.

Pedro Escurra Ramírez

  • Edad: 64 años.
  • Fecha de desaparición: 10/10/2026.
  • Visto por última vez: Barrio Niño Jesús de la ciudad de J. Augusto Saldívar.
  • Características: Contextura física robusta, estatura mediana, cutis moreno, ojos de color azul y cabello corto de color negro.
  • Vestimenta al momento de su desaparición: Remera de color blanco, buzo de color gris y calzado deportivo de color blanco.
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Matías Gabriel González Coronel

  • Edad: 13 años.
  • Fecha de desaparición: 10/10/2026.
  • Visto por última vez: Territorio Social Cerro Corá, Compañía Mora Cue de la ciudad de Luque.
  • Características: Contextura física delgada, estatura mediana y cutis trigueño.
  • Vestimenta al momento de su desaparición: Remera de color blanco, short de color negro y calzado tipo crocs de color negro.
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Vera Luz de Oliveira Cristaldo

  • Edad: 17 años.
  • Fecha de desaparición: 10/10/2026.
  • Vista por última vez: Barrio 15 de Agosto de la ciudad de Hernandarias.
  • Características: Contextura física delgada, cutis trigueña y cabello de color negro.
  • Vestimenta al momento de su desaparición: Pantalón de jeans y campera de color rojo.
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Maicon Machain Hoffmann

  • Edad: 34 años.
  • Fecha de desaparición: 05/10/2026.
  • Visto por última vez: Auto Centro Ferrari de Ciudad del Este.
  • Características: A confirmar.
  • Vestimenta al momento de su desaparición: A confirmar.
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Carlos Alberto Brítez Florentín

  • Edad: 36 años.
  • Fecha de desaparición: 10/09/2026.
  • Visto por última vez: Barrio San Cayetano de la compañía Isla Aveiro de la ciudad de Limpio.
  • Características: Estatura mediana y cutis blanco.
  • Vestimenta al momento de su desaparición: A confirmar.
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Ante cualquier información sobre alguna de estas personas, se solicita comunicarse de manera inmediata con la línea del Departamento al (0986) 760- 083, a la línea de emergencia 911, al servicio 130 o a la línea 147 Fono Ayuda para casos que involucran a niñas, niños y adolescentes