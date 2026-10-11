Alerta Mafe: buscan a cinco personas desaparecidas en distintos puntos de Paraguay

Las autoridades policiales y el sistema de alerta nacional activaron la búsqueda urgente de cinco personas reportadas como desaparecidas en diversas localidades del país.

Desde el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional apelan a la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato relevante que ayude a dar con su paradero.

Pedro Escurra Ramírez

Edad: 64 años.

Fecha de desaparición: 10/10/2026.

Visto por última vez: Barrio Niño Jesús de la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Características: Contextura física robusta, estatura mediana, cutis moreno, ojos de color azul y cabello corto de color negro.

Vestimenta al momento de su desaparición: Remera de color blanco, buzo de color gris y calzado deportivo de color blanco.

Matías Gabriel González Coronel

Edad: 13 años.

Fecha de desaparición: 10/10/2026.

Visto por última vez: Territorio Social Cerro Corá, Compañía Mora Cue de la ciudad de Luque.

Características: Contextura física delgada, estatura mediana y cutis trigueño.

Vestimenta al momento de su desaparición: Remera de color blanco, short de color negro y calzado tipo crocs de color negro.

Vera Luz de Oliveira Cristaldo

Edad: 17 años.

Fecha de desaparición: 10/10/2026.

Vista por última vez: Barrio 15 de Agosto de la ciudad de Hernandarias.

Características: Contextura física delgada, cutis trigueña y cabello de color negro.

Vestimenta al momento de su desaparición: Pantalón de jeans y campera de color rojo.

Maicon Machain Hoffmann

Edad: 34 años.

Fecha de desaparición: 05/10/2026.

Visto por última vez: Auto Centro Ferrari de Ciudad del Este.

Características: A confirmar.

Vestimenta al momento de su desaparición: A confirmar.

Carlos Alberto Brítez Florentín

Edad: 36 años.

Fecha de desaparición: 10/09/2026.

Visto por última vez: Barrio San Cayetano de la compañía Isla Aveiro de la ciudad de Limpio.

Características: Estatura mediana y cutis blanco.

Vestimenta al momento de su desaparición: A confirmar.

Ante cualquier información sobre alguna de estas personas, se solicita comunicarse de manera inmediata con la línea del Departamento al (0986) 760- 083, a la línea de emergencia 911, al servicio 130 o a la línea 147 Fono Ayuda para casos que involucran a niñas, niños y adolescentes