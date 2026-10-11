Alerta Mafe: buscan a cinco personas desaparecidas en distintos puntos de Paraguay

Las autoridades policiales y el sistema de alerta nacional activaron la búsqueda urgente de cinco personas reportadas como desaparecidas en diversas localidades del país.
Desde el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional apelan a la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato relevante que ayude a dar con su paradero.
Pedro Escurra Ramírez
- Edad: 64 años.
- Fecha de desaparición: 10/10/2026.
- Visto por última vez: Barrio Niño Jesús de la ciudad de J. Augusto Saldívar.
- Características: Contextura física robusta, estatura mediana, cutis moreno, ojos de color azul y cabello corto de color negro.
- Vestimenta al momento de su desaparición: Remera de color blanco, buzo de color gris y calzado deportivo de color blanco.
Matías Gabriel González Coronel
- Edad: 13 años.
- Fecha de desaparición: 10/10/2026.
- Visto por última vez: Territorio Social Cerro Corá, Compañía Mora Cue de la ciudad de Luque.
- Características: Contextura física delgada, estatura mediana y cutis trigueño.
- Vestimenta al momento de su desaparición: Remera de color blanco, short de color negro y calzado tipo crocs de color negro.
Vera Luz de Oliveira Cristaldo
- Edad: 17 años.
- Fecha de desaparición: 10/10/2026.
- Vista por última vez: Barrio 15 de Agosto de la ciudad de Hernandarias.
- Características: Contextura física delgada, cutis trigueña y cabello de color negro.
- Vestimenta al momento de su desaparición: Pantalón de jeans y campera de color rojo.
Maicon Machain Hoffmann
- Edad: 34 años.
- Fecha de desaparición: 05/10/2026.
- Visto por última vez: Auto Centro Ferrari de Ciudad del Este.
- Características: A confirmar.
- Vestimenta al momento de su desaparición: A confirmar.
Carlos Alberto Brítez Florentín
- Edad: 36 años.
- Fecha de desaparición: 10/09/2026.
- Visto por última vez: Barrio San Cayetano de la compañía Isla Aveiro de la ciudad de Limpio.
- Características: Estatura mediana y cutis blanco.
- Vestimenta al momento de su desaparición: A confirmar.
Ante cualquier información sobre alguna de estas personas, se solicita comunicarse de manera inmediata con la línea del Departamento al (0986) 760- 083, a la línea de emergencia 911, al servicio 130 o a la línea 147 Fono Ayuda para casos que involucran a niñas, niños y adolescentes