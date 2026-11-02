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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 12:28

Concepción: calles destruidas por la acumulación de agua servida y de lluvia

Un automóvil rojo en un cruce, rodeado de pavimento desgastado y un charco de agua sucia en un área comercial.
La calle Mariscal López y su intersección con Yegros, en el microcentro de Concepción, donde la carpeta asfáltica fue dañada por la acumulación de agua.Aldo Rojas

Desde hace tiempo, varias calles pavimentadas de la zona céntrica de Concepción tienen acumulación de agua servida y de lluvia. La circulación de vehículos hace que las arterias presenten deterioros.

Por Aldo Rojas
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Una gran preocupación genera en la ciudadanía de Concepción la gran cantidad de zonas donde el agua servida y de lluvia se acumula. No se escurre y queda en las arterias, provocando principalmente el desgaste del asfaltado.

Son varias las calles que en los últimos años han sido asfaltadas, según los pobladores, sin ningún tipo de estudios en cuanto al nivel se refiere.

Por eso, el agua se acumula. Sus caídas naturales no fueron tomadas en cuenta y el agua no puede circular, lamentaron.

Lea más: Concepción: calles destrozadas y animales sueltos

Otra preocupación que tienen los pobladores son las aguas servidas en distintos puntos de la capital del primer departamento. Además de ser insalubres, también ayudan al deterioro de las calles.

Los vehículos que transitan en estos lugares hacen que la capa asfáltica vaya desapareciendo y se generen baches. Estos pozos se llenan de agua y quienes transitan por estos sitios no los ven y sus vehículos caen en ellos.

En el microcentro

Uno de los lugares donde los motociclistas corren mucho peligro de caer es en Mariscal López y su intersección con Yegros. La calle Mariscal López es de sentido único; al llegar a la calle Yegros, hay un desnivel y baches cubiertos con agua.

Los conductores de automóviles y camionetas también deben cruzar ese lugar con cuidado.

Calle residencial con vehículos estacionados, un charco y vegetación al fondo en un día lluvioso.
Los charcos de agua se ven en muchas calles pavimentadas y no pavimentadas de la capital del primer departamento.

En muchos otros sectores del microcentro de Concepción las calles se encuentran en condiciones similares.

Segunda oportunidad para realizar una urgente intervención

Mañana, a las 08:00, asume nuevamente como intendente local Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC). Berni, como se lo conoce, tendrá nuevamente la oportunidad de mejorar las arterias.

En su primer periodo como jefe comunal —renunció en julio de 2026—, tuvo muchos cuestionamientos por las deplorables condiciones de las calles.

También debe coordinar los trabajos con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), encargada del sistema de desagüe cloacal.

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