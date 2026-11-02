Taiwán entrega camas y monitores al Hospital Regional de San Juan Bautista

La República de China Taiwán, a través de su Embajada en Paraguay, entregó al Hospital Regional de San Juan Bautista11 camas hospitalarias y monitores multiparamétricos con cinco accesorios, destinados a mejorar las condiciones de atención de los pacientes.

La entrega estuvo a cargo del embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee, quien destacó la importancia de la cooperación entre ambos países.

“Hoy no venimos solamente a entregar equipos médicos, venimos a reafirmar algo mucho más importante: que la salud y también el bienestar de la familia paraguaya son una prioridad para Taiwán”, expresó.

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El diplomático explicó que las gestiones surgieron a partir de las necesidades planteadas por el hospital regional y las autoridades locales.

“Hace unos meses, el doctor Pablo Aveiro identificó la necesidad de mejorar la calidad de atención de este hospital. Y el intendente Ariel Girett, junto al senador Derlis Maidana, nos transmitieron esta preocupación y solicitaron nuestro apoyo”, manifestó.

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Los monitores multiparamétricos permitirán realizar un seguimiento de los signos vitales de los pacientes y contribuirán al fortalecimiento de la atención médica. Las 11 camas corresponden a la primera etapa de las gestiones realizadas ante la Embajada de Taiwán y están destinadas a las áreas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Maternidad y Pediatría, mientras se aguarda la continuidad de las siguientes etapas.

Lee resaltó que la cooperación de Taiwán busca llegar también al interior del país y sostuvo que el vínculo entre ambas naciones se demuestra con acciones concretas.

“La amistad entre Taiwán y Paraguay no se queda en las palabras, se muestra en hechos”, afirmó.