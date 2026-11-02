ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 18:42

Taiwán entrega camas y monitores al Hospital Regional de San Juan Bautista

Cinco monitores médicos sobre mesas, embalsamados en plástico, rodeados de cajas de cartón en un ambiente de hospital.
Los monitores multiparamétricos donados por la República de China (Taiwán) al Hospital Regional de San Juan Bautista permitirán controlar los signos vitales de los pacientes.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La Embajada de la República de China (Taiwán) entregó 11 camas hospitalarias y monitores multiparamétricos al Hospital Regional para mejorar la atención médica de los pacientes.

Por Jesús Riveros
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La República de China Taiwán, a través de su Embajada en Paraguay, entregó al Hospital Regional de San Juan Bautista11 camas hospitalarias y monitores multiparamétricos con cinco accesorios, destinados a mejorar las condiciones de atención de los pacientes.

La entrega estuvo a cargo del embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Yueh-Jung Lee, quien destacó la importancia de la cooperación entre ambos países.

“Hoy no venimos solamente a entregar equipos médicos, venimos a reafirmar algo mucho más importante: que la salud y también el bienestar de la familia paraguaya son una prioridad para Taiwán”, expresó.

Lea más: Canciller de Taiwán habla de los esfuerzos por importar soja paraguaya

El diplomático explicó que las gestiones surgieron a partir de las necesidades planteadas por el hospital regional y las autoridades locales.

“Hace unos meses, el doctor Pablo Aveiro identificó la necesidad de mejorar la calidad de atención de este hospital. Y el intendente Ariel Girett, junto al senador Derlis Maidana, nos transmitieron esta preocupación y solicitaron nuestro apoyo”, manifestó.

Dos hombres trabajan en exteriores, uno de pie y otro agachado, ensamblando camas hospitalarias en un ambiente con paredes beige.
La República de China (Taiwán) entregó 11 camas al Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones.

Los monitores multiparamétricos permitirán realizar un seguimiento de los signos vitales de los pacientes y contribuirán al fortalecimiento de la atención médica. Las 11 camas corresponden a la primera etapa de las gestiones realizadas ante la Embajada de Taiwán y están destinadas a las áreas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Maternidad y Pediatría, mientras se aguarda la continuidad de las siguientes etapas.

Lee resaltó que la cooperación de Taiwán busca llegar también al interior del país y sostuvo que el vínculo entre ambas naciones se demuestra con acciones concretas.

“La amistad entre Taiwán y Paraguay no se queda en las palabras, se muestra en hechos”, afirmó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar