Canciller de Taiwán habla de los esfuerzos por importar soja paraguaya

La relación entre Taiwán y Paraguay se estableció formalmente hace casi 70 años, en 1957 y en la actualidad, se habla de los vínculos consolidados entre ambas repúblicas con base en valores compartidos como la democracia y el intercambio comercial.

Si bien Paraguay registra un creciente comercio internacional con China Continental (principalmente de importación), su reconocimiento político permanece firme con la República de China (Taiwán), con lo que forma parte del conjunto de 12 aliados diplomáticos que mantienen vínculos oficiales con esta nación insular, líder mundial en semiconductores.

En términos de intercambio, Taiwán ya se ha consolidado como el principal comprador de carne porcina paraguaya (por US$ 40 millones anuales y llevando casi el 80% del total), el cuarto lugar en los cortes vacunos (unos US$ 300 millones al año) y ha iniciado recientemente la importación de carne avícola.

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Sin embargo, la ausencia de la soja entre las compras taiwanesas, producto estrella del agro paraguayo, ha generado debate y críticas de este sector. Incluso, se ha observado un importante lobby de gremios sojeros que piden cortar lazos con Taiwán y establecerlos con China Continental, donde ven un mercado masivo para este grano.

El desafío de la soja: Calidad, precio y logística

Ante esa realidad, ABC consultó al ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Dr. Lin Chia-Lung, por qué su nación sigue comprando soja de Brasil, que no le reconoce diplomáticamente, en lugar de hacerlo de Paraguay, un aliado estratégico. Respondió que él personalmente apoya al cambio en esta tendencia.

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“Apoyo firmemente que Taiwán compre más soja de Paraguay y no de Brasil”, declaró el ministro en un encuentro mantenido esta semana con periodistas de Paraguay, que fueron invitados por la Embajada de Taiwán para conocer la realidad socioeconómica de ese país.

Según contó, ya se han mantenido reuniones con empresarios importadores taiwaneses para discutir este asunto pero existen factores técnicos y de mercado que han dificultado la transacción hasta ahora. “Han expuesto algunas razones, principalmente porque esto se maneja en los mercados de futuros. Debemos ver cómo aumentar la competitividad de la soja paraguaya, lo cual depende de la calidad y, por otro lado, del precio”, afirmó.

Asimismo, añadió que, durante una reciente visita del Presidente Santiago Peña a Taiwán, se dialogó con grandes operadores comerciales para incentivar la compra directa de la soja paraguaya.

Además, propuso una visión a largo plazo para la economía paraguaya, que sigue siendo predominantemente agroganadera. “Alentaremos a los empresarios taiwaneses a invertir en Paraguay para procesar la soja localmente (en territorio paraguayo). De esa manera, no solo se exportaría a Taiwán, sino a terceros mercados como Estados Unidos, aumentando el valor agregado de los productos agrícolas”, dijo.

El “costo” de no mantener relación diplomática con China Continental

Por otro lado, durante la citada reunión se abordó la inquietud de algunos actores económicos de Paraguay que cuestionan el “costo” de mantener la relación con Taiwán frente a la oferta de China Continental, que presiona para el giro diplomático.

El canciller diferenció el “modelo Taiwán” ante el “modelo de China”, argumentando que este último a menudo genera dependencia y debilita la industria local mediante el subsidio de exportaciones masivas. De hecho, países vecinos como Artengina y Brasil han sufrido un proceso de desindustrialización en las últimas décadas -según cifras oficiales de ambos países-, como consecuencia del ingreso masivo de productos manufacturados chinos a esos mercados.

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“El modelo de Taiwán busca construir la capacidad nacional con una enorme importancia al cultivo de talentos”, señaló, mencionando que incluso el presidente Peña, basado en su experiencia en finanzas internacionales, reconoce que el “enfoque taiwanés” es el que realmente beneficia el desarrollo de Paraguay.

Taiwán, ausente en la IED

Aún así, no faltan las criticas de algunos sectores porque Taiwán no figura entre los 20 principales inversores extranjeros en Paraguay, a pesar de los casi 70 años de amistad.

Ante la pregunta de la prensa paraguaya de si no es tiempo de que empresas taiwanesas se alíen a las paraguayas y se animen a invertir de manera directa, el Dr. Lin explicó que el objetivo actual es crear un “clustering effect” (ecosistema) de alta tecnología. El ministro reveló que están trabajando para atraer a compañías taiwanesas que actualmente operan en Brasil y Argentina para que consideren a Paraguay como su sede regional, aprovechando su acceso al mercado del Mercosur y las ventajas que ofrece este país.

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Cooperación de Taiwán y proyectos emblemáticos

No obstante, el ministro resaltó la colaboración taiwanesa en Paraguay, que se manifiesta actualmente en proyectos que buscan la modernización económica y social. Citó los siguientes:

Educación y talento: La Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán (UPTP) es considerada por el ministro como la “semilla” del éxito futuro, habiendo graduado ya a más de 300 profesionales en alta tecnología.

Salud digital: El Sistema de Información de Salud (HIS) ya se ha implementado en casi 1,500 hospitales públicos de Paraguay, permitiendo una gestión más eficiente de medicamentos y reduciendo la corrupción, segun dijo.

Movilidad eléctrica y ciudades inteligentes: Taiwán ha impulsado la introducción de buses eléctricos en Asunción como parte de un plan de transporte inteligente que recolecta datos masivos para optimizar el servicio.

Energía: El canciller destacó el potencial de Paraguay para transformar su abundante energía hidroeléctrica en “poder de cómputo” para centros de datos de IA, en lugar de exportarla a precios bajos a sus vecinos.

Industria textil y alimentos: Se busca replicar la experiencia taiwanesa en textiles funcionales y procesamiento de alimentos para que los productos paraguayos alcancen mercados exigentes en Europa y EE. UU.

Transformar energía eléctrica de Paraguay en “poder de cómputo”

Uno de los puntos clave de la agenda económica que mencionó el diplomático fue el uso de la energía hidroeléctrica paraguaya. El Dr. Lin cuestionó que Paraguay venda su excedente de energía a precios bajos a sus vecinos en lugar de utilizarlo internamente para industrias de alto valor.

En ese sentido, la propuesta taiwanesa consiste en convertir esa energía en “computing power” (poder de cómputo) para centros de datos de Inteligencia Artificial (IA). Al integrar talento humano, energía limpia y tecnología de semiconductores, el ministro visualiza a Paraguay como un centro tecnológico regional. “Queremos que el equipo de Taiwán se convierta en el equipo de Paraguay”, enfatizó el canciller sobre esta integración industrial.

Finalmente, el Dr. Lin Chia-lung concluyó reafirmando que la fortaleza económica de Taiwán —con un crecimiento proyectado de su PIB superior al 10%— permitirá que la cooperación con Paraguay siga aumentando de manera recíproca.