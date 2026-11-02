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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 19:36

Video: temporal causa destrozos en Amambay

El temporal que azotó al Departamento de Amambay este lunes, causó destrozos, según reportaron transeúntes y pobladores de los puntos afectados.

Por Eder Rivas
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Las lluvias y fuertes vientos registrados en varias ciudades del departamento de Amambay causaron daños materiales y perjuicios. Los puntos críticos fueron en Pedro Juan Caballero y Capitán Bado.

Columnas de la ANDE y árboles caídos y la interrupción del servicio de energía eléctrica, fueron los reportes más comunes por parte de pobladores y transeúntes de las zonas afectadas por el evento climatológico.

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En Pedro Juan Caballero, se pudo observar que árboles y columnas fueron derribados debido a los fuertes vientos, obstaculizando el tránsito en algunos lugares y fueron recibidos reportes de falta de energía eléctrica.

Caída de árbol sobre Carlos A. López y Curupayty, como consecuencia del temporal en Pedro Juan Caballero.
Caída de árbol y una columna dañada, sobre Carlos A. López y Curupayty, como consecuencia del temporal en Pedro Juan Caballero.

Sin datos oficiales

El abogado Enrique Bracho, presidente del Consejo de Emergencia Departamental, fue consultado sobre los daños causados por el temporal en Amambay, a lo que se limitó a responder que “no hemos recibido reportes por el momento”.

Por su parte, el intendente de Capitán Bado, Lorenzo Riveros (ANR), informó que recibió reportes de la colonia Takuaraty, que algunos tinglados de donde se guardan vehículos y máquinas agrícolas, se destecharon.

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Agregó que con su equipo, está en plena tarea de relevamiento de datos para medir el impacto del fenómeno de tiempo severo en la zona.

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