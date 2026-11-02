Pese al descenso, el Paraná continuará en niveles de alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, informó este lunes que el río Paraná registra una cota de 5,35 metros en el puerto local, por encima de los niveles de alerta e inundabilidad. La altura normal en la zona es de 1,80 m, mientras que el umbral de alerta está establecido en 4,20 metros y el de inundabilidad, en 4,50 m.

El documento señala que en octubre último se registró un pico de 6,43 m, la mayor altura alcanzada durante ese mes en los últimos 55 años. Este valor superó en un 106 % el promedio histórico.

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Previsión hidrológica para los próximos días

De acuerdo con las proyecciones hidrológicas de la EBY, los caudales pasarían de aproximadamente 29.000 m³/s en la fecha a un rango de entre 29.000 y 27.000 m³/s durante los próximos días. Aunque se espera una tendencia general a la baja, los valores permanecerían por encima de los niveles críticos.

Asimismo, se pronostican lluvias entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre sobre gran parte de la cuenca del Paraná. Los acumulados estimados oscilarían entre 20 y 50 mm en promedio, con registros de hasta 90 mm en las zonas más afectadas por las precipitaciones.

El fenómeno climático El Niño hace prever que las condiciones de aguas altas continúen durante el trimestre octubre-diciembre.

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Más de 3.000 personas afectadas por la riada en Ayolas

De acuerdo con los datos del COE, unas 1.091 familias (3.229 personas) fueron evacuadas en Ayolas debido a la persistente crecida del río Paraná, asociada al fenómeno climático El Niño.

Del total de afectados, 221 familias (752 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en la ciudad, mientras que otras 870 familias (2.477 personas) se trasladaron a viviendas de familiares o a alquileres particulares.

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