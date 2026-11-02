ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Clima
02 de noviembre de 2026 - 18:15

Pese al descenso, el Paraná continuará en niveles de alerta

En la imagen se ve como la inundación cubre la calle que conduce al barrio San Rafael de Ayolas.
Las inundaciones cubrieron calles del barrio San José Mí de Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Yacyretá advirtió que el río Paraná mantendrá niveles superiores a los umbrales de alerta e inundabilidad durante los próximos días, pese a la tendencia descendente prevista.

Por Miguel Ángel Rodríguez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, informó este lunes que el río Paraná registra una cota de 5,35 metros en el puerto local, por encima de los niveles de alerta e inundabilidad. La altura normal en la zona es de 1,80 m, mientras que el umbral de alerta está establecido en 4,20 metros y el de inundabilidad, en 4,50 m.

El documento señala que en octubre último se registró un pico de 6,43 m, la mayor altura alcanzada durante ese mes en los últimos 55 años. Este valor superó en un 106 % el promedio histórico.

Lea más: La veda pesquera encuentra a trabajadores en crisis económica

Previsión hidrológica para los próximos días

De acuerdo con las proyecciones hidrológicas de la EBY, los caudales pasarían de aproximadamente 29.000 m³/s en la fecha a un rango de entre 29.000 y 27.000 m³/s durante los próximos días. Aunque se espera una tendencia general a la baja, los valores permanecerían por encima de los niveles críticos.

Asimismo, se pronostican lluvias entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre sobre gran parte de la cuenca del Paraná. Los acumulados estimados oscilarían entre 20 y 50 mm en promedio, con registros de hasta 90 mm en las zonas más afectadas por las precipitaciones.

El fenómeno climático El Niño hace prever que las condiciones de aguas altas continúen durante el trimestre octubre-diciembre.

Más de 3.000 personas afectadas por la riada en Ayolas

De acuerdo con los datos del COE, unas 1.091 familias (3.229 personas) fueron evacuadas en Ayolas debido a la persistente crecida del río Paraná, asociada al fenómeno climático El Niño.

Del total de afectados, 221 familias (752 personas) permanecen en 17 albergues temporales habilitados en la ciudad, mientras que otras 870 familias (2.477 personas) se trasladaron a viviendas de familiares o a alquileres particulares.

Lea más: ¡Costanera ya!

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar