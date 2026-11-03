Mafia de los pagarés: a juicio abogada y ujier por supuesta estafa a docente

En una audiencia preliminar realizada hoy ante el juzgado penal de Garantías del tercer turno de Lambaré, la magistrada Ana Esquivel admitió la acusación por estafa y otros delitos presentada contra la abogada Sun Young Bang y el ujier del juzgado de Paz de Villa Elisa Marcelo Rogelio Cabrera, en un esquema similar al utilizado en los casos vinculados a la mafia de los pagarés.

La acusación presentada por la fiscala Amelia Bernal atribuye a la abogada Sun Young Bang la presunta comisión de los hechos punibles de estafa, estafa en grado de tentativa, producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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Por otra parte, la acusación contra el ujier Marcelo Rogelio Cabrera es por supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Promoción de un juicio ejecutivo infundado y duplicado

Esta causa se inició a partir de la denuncia de la docente Eleuteria del Carmen Ovelar Medina, a quien le descontaron G. 29 millones en el marco de un juicio iniciado con base en un pagaré firmado por otra persona.

La acusación revela que el 31 de enero de 2020, la abogada Sun Young Bang, en representación de la firma Plan Urbano S.A. inició ante el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción una acción preparatoria de juicio ejecutivo para el cobro de un pagaré por la suma de G. 6.950.000 contra Eleuteria del Carmen Ovelar Medina, quien no era deudora de la firma mencionada (pues el pagaré era a favor de Francisco Escurra) y contra quien existía otro juicio ejecutivo con respecto al mismo pagaré tramitado ante el Juzgado de Paz de Villa Elisa.

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La abogada dejó constancia en su escrito que “a pesar de haber realizado varios intentos por el cobro amistoso de dicha obligación, ha encontrado oposición para su efectivo cobro” sin embargo, en ningún momento se comunicó con la docente para exigirle el pago.

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Falsedad en actuaciones procesales

El requerimiento conclusivo refiere que la abg. Sun Young Bang denunció como domicilio de la demandada la Avda. San Miguel casi Feliciano Duarte n.° 211 de la ciudad de Fernando de la Mora, no obstante, estas calles corresponden a la ciudad de San Lorenzo.

“...Así, la acusada Sun Young Bang solicitó al ujier Jorge René Montiel Montiel que realice las notificaciones en el domicilio inexistente y, luego, utilizando la cédula de notificación en la que falsamente constaba la recepción de la misma por una persona que no se identificó, en fecha 14 de julio de 2020 Sun Young Bang solicitó al juzgado de Paz hacer efectivo el apercibimiento y tener por iniciado el juicio ejecutivo para lograr el cobro de la suma de G. 6.950.000 mas intereses”, señala la acusación.

Como consecuencia de esta maniobra, el Juzgado de Paz de la Catedral, por A.I. n.° 10032 del 6 de octubre de 2020 resolvió hacer efectivo el apercibimiento, tener por iniciado el juicio ejecutivo contra Eleuteria Ovelar Medina y decretar el embargo ejecutivo de los bienes de la demandada.

El juicio siguió con las notificaciones en la dirección que no le correspondía a la afectada, hasta que en diciembre de 2020 la profesional ahora acusada solicitó que se dicte sentencia de remate al juzgado de Paz de la Catedral que, en consecuencia, por Sentencia Definitiva n.° 4732 del 04 de mayo de 2021, el Juzgado de Paz de la Catedral resolvió llevar adelante la ejecución promovida por Plan Urbano S.A. en contra de Eleuteria Ovelar.

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“Después, en fecha 28 de octubre de 2022, Sun Youn Bang empleando nuevamente un informe falso del ujier Jorge Montiel Montiel de que notificó a la demandada de la sentencia definitiva y la ejecución en contra, solicitó al Juzgado trabar embargo ejecutivo sobre los haberes jubilatorios que percibe la demandada como docente, situación no lograda porque Eleuteria del Carmen Ovelar Medina tomó intervención en la demanda lo que, más adelante, llevó a Sun Young Bang a solicitar el desistimiento de la acción en fecha 5 de octubre de 2023″, relata la acusación, que precisa que la petición fue atendida por el juzgado al día siguiente.

Finalmente, la fiscala Bernal concluye que “la acusada Sun Young Bang, mediante informes falsos elaborados por el ujier y el oficial de justicia logró que la demanda ejecutiva prosiga sin que la demandada Eleuteria del Carmen Ovelar Medina tome conocimiento de las actuaciones y resoluciones judiciales que se dictaron en su contra hasta lograr la resolución definitiva y la solicitud de embargo de sus bienes, además de continuar en forma paralela otra demanda judicial con base al mismo pagaré y contra la misma demandada…”

Notificación en el colegio se hizo durante las vacaciones escolares

A Marcelo Rogelio Cabrera, ujier del juzgado de Paz de Villa Elisa, la Fiscalía le acusa de haber afirmado falsamente que realizó notificaciones en el marco del expediente “Luis Alberto González contra Eleuteria del Carmen Ovelar Medina sobre preparación de acción ejecutiva”, en dos ocasiones.

La primera fue el 3 de diciembre de 2019 -época en que las actividades escolares se encuentran finalizadas- fecha en la que dejó constancia falsa de que a las 15:00 horas, se constituyó en la Escuela Básica 715 Cabo Liborio Talavera, ubicada en Ruta 12 Km. 102 Puerto Falcón de Presidente Hayes.

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Según su reporte, una vez en el lugar fue recibido por un compañero de trabajo de la docente, sin consignar dato alguno de la persona, a quien entregó el duplicado de la cédula de notificación referente al inicio del juicio ejecutivo mencionada e intima a la docente demandada a fin de que comparezca al Juzgado para reconocimiento de firma y documentos.

La otra notificación que la Fiscalía afirma que es falsa, tiene fecha 13 de julio de 2020, supuestamente realizada en la misma institución, a las 14:00 y no expresa si fue atendido por alguna persona pues el sello con preformato se encuentra tachado.

“Dicha cédula, se refiere al A.I. n.° 2610 del 7 de mayo de 2020, por el cual el Juzgado concedió la homologación de la cesión de derechos a favor de Lilian Elizabeth Torres y se ordenó el cambio de carátula… (sic)“, explica la fiscala Bernal en su acusación.

Docente revela que con un mismo pagaré, impulsaron distintos juicios

“Como docente enseñaba en el Chaco y siempre me faltaba mi dinero, y al retirar mi extracto me encontré con la sorpresa que tenía embargo, mucha gente me estaba descontando de Plan Urbano que no se de donde salió ni por qué le debía G. 6.950.000 y me descontaron en total G 29.000.000”, declaró la afectada a El Observador, en ocasión de presentar denuncia ante la Fiscalía.

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Eleuteria se jubiló en julio de 2025, luego de 28 años de trabajo y ahora, ocupa su tiempo en las gestiones para tratar de limpiar su nombre, ya que le hicieron figuran en Informconf y también recuperar el dinero que le descontaron en forma irregular desde el año 2000 para lo cual cuenta con la ayuda de su hermana, que es abogada.

“Yo me jubilé en julio del año pasado, enseñé 28 años y cinco años andaron detrás mío, me descontaban cuatro meses y paraban, luego me descontaban de nuevo y paraban. En total, esa gente de Plan Urbano me descontaron G. 29 millones en todos esos años con un mismo pagaré. Clonaron ese pagaré”, comentó la afectada tras comentar que también le hicieron juicios ante el juzgado de Paz de San Lorenzo, entre otros.