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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 17:38

Caacupé: vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos ante la proximidad del novenario

Caacupé lanza campaña gratuita de vacunación antirrábica para mascotas.
Caacupé lanza campaña gratuita de vacunación antirrábica para mascotas.

Una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos comenzó esta semana en Caacupé y se extenderá hasta el 20 de noviembre, como parte de los preparativos para el próximo novenario en honor a la Virgen.

Por Faustina Agüero
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En el marco de los preparativos para la festividad mariana de Caacupé 2026, se puso en marcha esta semana una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. El objetivo es prevenir la rabia y reforzar las medidas de protección de la salud pública ante la llegada de miles de peregrinos a la Capital Espiritual de la República.

La jornada sanitaria se desarrolla de 08:30 a 12:00, mediante recorridos de los equipos de vacunación por diferentes barrios, compañías y sectores de la ciudad.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso de los propietarios a este servicio gratuito y alcanzar a la mayor cantidad posible de animales.

La actividad cobra especial importancia teniendo en cuenta la proximidad de las celebraciones en honor a la Virgen de Caacupé.

El novenario comenzará el próximo 28 de noviembre y el 8 de diciembre se celebrará la festividad central, que convoca cada año a miles de fieles y peregrinos de distintos puntos del país.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

Cronograma de inmunización de mascotas en la Villa Serrana

De acuerdo con el cronograma establecido, durante esta primera etapa los equipos de vacunadores recorrerán la zona comprendida desde el Instituto Superior hasta el arroyo Ytú. Posteriormente, el 9 y 10 de noviembre estarán sobre la ruta Caacupé-Tobatí, mientras que el 11 y 12 de noviembre llegarán hasta la zona de Pirayú.

Asimismo, el 16 y 17 de noviembre la vacunación se realizará sobre la ruta a Piribebuy; el 18 de noviembre abarcará la compañía Cabañas y el 19 de noviembre se desarrollará en los alrededores de Tupãsy Ykua y de la Basílica Santuario.

Habilitarán puestos en puntos clave

Además de los recorridos, se habilitarán puestos fijos los días 6, 13 y 20 de noviembre, en el Mercado Municipal de Caacupé y en la plaza Tte. Fariña. En estos puntos, los propietarios podrán acercar a sus perros y gatos para recibir la vacuna antirrábica sin costo.

La campaña busca fortalecer la prevención de enfermedades zoonóticas y fomentar la tenencia responsable de mascotas, teniendo en cuenta el importante movimiento de personas que se registra durante las festividades de Caacupé.

Se insta a los propietarios a aprovechar los días de vacunación y cumplir con la inmunización de sus mascotas, como una medida fundamental para proteger tanto a los animales como a las personas.

Lea más: Caacupé: remozan la Basílica para recibir a peregrinos en diciembre

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