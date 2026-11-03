ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
12º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 19:05

Caacupé: remozan la Basílica para recibir a peregrinos en diciembre

Avanzan los trabajos de hermoseamiento y revitalización de la Basílica Menor de Caacupé en preparación para la festividad mariana del 8 de diciembre.
Avanzan los trabajos de hermoseamiento y revitalización de la Basílica Menor de Caacupé en preparación para la festividad mariana del 8 de diciembre.Faustina Agüero

A 25 días del inicio del novenario en honor a la Virgen de Caacupé, avanzan los trabajos de hermoseamiento y revitalización de la Basílica Menor de Caacupé para recibir a miles de peregrinos el próximo 8 de diciembre.

Por Faustina Agüero
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El presbítero Rubén Ojeda, rector de la Basílica Menor de la Virgen Caacupé, explicó que los trabajos de hermoseamiento y revitalización buscan recuperar distintos sectores del santuario que presentan un importante deterioro.

Señaló que esta primera etapa contempla la restauración de la escalinata, el presbiterio ubicado debajo del templete y varios espacios de la planta baja, entre ellos el confesionario, la capilla de adoración perpetua y la sala de servidores.

Asimismo, indicó que se trabaja en el hermoseamiento de la explanada, las veredas, las barandas perimetrales y la pintura de los alrededores. A esto se suman mejoras en la iluminación, la escalinata de acceso a la planta alta y el salón de confesiones.

Para llevar adelante los trabajos, el Consejo Pastoral cuenta con el acompañamiento de alrededor de 600 voluntarios, quienes aportan su tiempo y esfuerzo tanto en los preparativos previos como durante la festividad mariana, para brindar asistencia y recibir a los miles de peregrinos que llegarán hasta Caacupé.

La primera etapa de las obras tiene como objetivo concluir una semana antes del inicio del novenario, que será el 28 de noviembre.

Así luce la escalinata de la Basílica Menor de Caacupé, que está siendo renovada como parte de los trabajos de hermoseamiento y revitalización del santuario, de cara a la festividad mariana del 8 de diciembre.
Un obrero realiza mejoras en la escalinata de la Basílica Menor de la Virgen de Caacupé, que está siendo renovada como parte de los trabajos de hermoseamiento y revitalización del santuario, de cara a la festividad mariana del 8 de diciembre.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

El Operativo Caacupé 2026

En paralelo a las mejoras del santuario, continúan los preparativos del Operativo Caacupé 2026.

Este viernes 6 de noviembre, a las 09:00, se realizará la segunda reunión de coordinación entre las instituciones y organizaciones involucradas, en el Salón de Eventos de la Municipalidad de Caacupé.

En tanto, el lanzamiento oficial del operativo está previsto para el viernes 13 de noviembre, también a las 09:00, en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja del santuario.

La expectativa es recibir a miles de peregrinos que llegarán hasta la capital espiritual del Paraguay para expresar su fe y devoción a la Virgen de Caacupé, protectora del Paraguay.

Lea más: Operativo Caacupé: Salud busca mejorar el plan de evacuación de pacientes durante la festividad

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
02
Economía
Ordenan detención de directivos de Ueno Bank: siete ya están bajo custodia policial
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía
Ver más

Te puede interesar