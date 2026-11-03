Caacupé: remozan la Basílica para recibir a peregrinos en diciembre

El presbítero Rubén Ojeda, rector de la Basílica Menor de la Virgen Caacupé, explicó que los trabajos de hermoseamiento y revitalización buscan recuperar distintos sectores del santuario que presentan un importante deterioro.

Señaló que esta primera etapa contempla la restauración de la escalinata, el presbiterio ubicado debajo del templete y varios espacios de la planta baja, entre ellos el confesionario, la capilla de adoración perpetua y la sala de servidores.

Asimismo, indicó que se trabaja en el hermoseamiento de la explanada, las veredas, las barandas perimetrales y la pintura de los alrededores. A esto se suman mejoras en la iluminación, la escalinata de acceso a la planta alta y el salón de confesiones.

Para llevar adelante los trabajos, el Consejo Pastoral cuenta con el acompañamiento de alrededor de 600 voluntarios, quienes aportan su tiempo y esfuerzo tanto en los preparativos previos como durante la festividad mariana, para brindar asistencia y recibir a los miles de peregrinos que llegarán hasta Caacupé.

La primera etapa de las obras tiene como objetivo concluir una semana antes del inicio del novenario, que será el 28 de noviembre.

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El Operativo Caacupé 2026

En paralelo a las mejoras del santuario, continúan los preparativos del Operativo Caacupé 2026.

Este viernes 6 de noviembre, a las 09:00, se realizará la segunda reunión de coordinación entre las instituciones y organizaciones involucradas, en el Salón de Eventos de la Municipalidad de Caacupé.

En tanto, el lanzamiento oficial del operativo está previsto para el viernes 13 de noviembre, también a las 09:00, en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja del santuario.

La expectativa es recibir a miles de peregrinos que llegarán hasta la capital espiritual del Paraguay para expresar su fe y devoción a la Virgen de Caacupé, protectora del Paraguay.

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