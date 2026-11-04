Caso Ueno Bank: ciudadanos exigen juicio a Peña y Alliana en segundo día de protesta

Centenares de ciudadanos autoconvocados, acompañados por la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), jóvenes universitarios y trabajadores, abarrotaron la zona del Panteón de los Héroes para protestar tras la crisis generada por el proceso de resolución de Ueno Bank.

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Con pancartas y banderas paraguayas, la multitud expresó su rabia por el bloqueo de sus depósitos en Ueno Bank, en su segunda jornada de tensiones y protestas. Asimismo, exigen el juicio político y la destitución inmediata del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana.

“Se les acabó el tiempo”

“Pedimos justicia, estamos cansados. Estoy cansada de pensar que puedo progresar más en el exterior que en mi propio país. Así como mis padres y abuelos vieron caer la dictadura de Stroessner, quiero ver caer este Gobierno corrupto. Tenemos esperanza; se tocó el bolsillo del pueblo y no podemos permitir eso”, expresó una joven manifestante.

“Vine a reclamar muchas cosas, pero una de las principales es el tema de Ueno. Nosotros solicitamos la destitución inmediata del Presidente y del Vicepresidente, y que no asuma Bachi Núñez, el presidente del Congreso. Aparte de eso, pido a los jóvenes que se unan a la convocatoria, a todos los funcionarios de Ueno Bank que están en sus casas. Esto es por el futuro, por nuestra jubilación. Esto no va a acabar hoy y la manifestación va a continuar”, advirtió otro manifestante.

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La indignación responde la unión espontánea de contribuyentes y familias enteras que ven amenazado su sustento diario, el pago de sus haberes tras el bloqueo de sus cuentas bancarias.

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“Como ciudadanos necesitamos que los demás se sumen a esta protesta. Se les acabó el tiempo a los ladrones que están en el Gobierno. Salimos a las calles para decirles que se les acabó el tiempo”, sentenció otro referente durante la jornada.