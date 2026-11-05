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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 20:50

Anticipado desfile por los 277 años de fundación y patronal en San Estanislao

La actividad prevista para mañana se estará realizando en el centro de la ciudad de Santaní
Estudiantes de la Escuela San Estanislao participamdo en un desfile en homenaje a San Estanislao de Kostka en 2025

SAN ESTANISLAO. La Municipalidad de San Estanislao y las supervisiones educativas de la zona anuncian la realización de un majestuoso desfile cívico-militar anticipado en conmemoración del aniversario fundacional y patronal de esta ciudad, que se recuerda el próximo 13 de noviembre.

Por Sergio Escobar Rober
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Del tradicional acontecimiento del doble festejo estarán participando más de cien instituciones educativas públicas y privadas, además de otras organizaciones particulares y la presencia de la 3.ª División de Caballería, perteneciente al Primer Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Curuguaty.

Según el cronograma, el acto central se realizará sobre la avenida principal, Cnel. Zoilo González, ubicada en el centro urbano de Santaní.

Conforme a la manifestación del actual intendente municipal, recientemente asumido en el cargo, Carlos Verón (ANR), el adelantamiento del evento es con el objetivo de no encimar las actividades previstas para conmemorar el doble festejo de la ciudad: por una parte, el aniversario Nº 277 de fundación y, por otra, la de su santo protector, San Estanislao de Kostka, que se celebra el próximo 13 de noviembre.

Más de cien instituciones

En lo que concierne a la cantidad de casas de estudios que confirmaron su presencia, el ejecutivo municipal comentó que son más de cien las instituciones que confirmaron su participación en el tradicional evento cívico-militar que se organiza cada año en esta localidad como parte del doble festejo, subrayó.

Lea más: San Estanislao: desfile estudiantil por el aniversario fundacional y día del patrono

Fecha fundacional

La fecha de fundación de San Estanislao, más conocida como Santaní, fue el 13 de noviembre de 1749 por disposición del sacerdote jesuita Sebastián de Yegros. El centro de la ciudad está asentado a pocos metros de las orillas del arroyo Tapiracuái de este municipio, actualmente considerado como uno de los de mayor cantidad de población y de los más desarrollados.

En el marco del mismo acontecimiento, esta mañana se llevó a cabo la tradicional Feria de la Agricultura Familiar Campesina, impulsada por el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad local, donde participaron distintas organizaciones de productores de la zona sur de San Pedro, la cual se desarrolló frente a la doble plaza Mcal. López y Libertad del centro de Santaní.

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