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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 16:36

Concepción: calles cada vez más difíciles de transitar

Calle residencial en Concepción con viviendas de colores variados y pavimento afectado por charcos de agua.
Se observan calles en mal estado y charcos de agua en el sector conocido como Redención, en la ciudad de Concepción.Aldo Rojas

Las últimas lluvias registradas en la ciudad de Concepción dejaron nuevamente muchas calles inundadas, con baches y barro. Se precisa una urgente intervención vial.

Por Aldo Rojas
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En la noche de ayer, 4 de noviembre, y la madrugada de hoy, jueves 5 de noviembre, se registraron precipitaciones en esta parte del país. Con las lluvias, nuevamente quedó en evidencia el deplorable estado en que se encuentran varias calles de la ciudad de Concepción.

La queja constante de los habitantes y visitantes se refiere al estado de las arterias, no solo las del centro, sino también las de los barrios. La acumulación de agua y el paso de vehículos terminan por romper la capa asfáltica.

Lea más: Concepción: calles destruidas por la acumulación de agua servida y de lluvia

En tanto, en las calles no pavimentadas, los pozos «nacen» cada vez más después de las lluvias. El barro se apodera de las calles y muchas veces imposibilita el tránsito normal de vehículos y personas.

Según los vecinos, en varios barrios las calles precisan de mantenimiento desde hace mucho tiempo.

Debe ser prioridad para las autoridades

Quienes utilizan diariamente las diferentes calles de la capital del primer departamento indicaron que, para el reelecto intendente, Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), el arreglo de las arterias debe ser una prioridad.

Calle deteriorada en Concepción con baches y charcos, un camión estacionado y casas residenciales al fondo.
Enormes baches en las calles Teniente Florencio Gómez y Cerro Corá, en el microcentro de Concepción.

Asimismo, expresaron que esos trabajos deben ser acompañados por los concejales municipales en los distintos barrios de la ciudad.

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