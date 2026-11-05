Concepción: calles cada vez más difíciles de transitar

En la noche de ayer, 4 de noviembre, y la madrugada de hoy, jueves 5 de noviembre, se registraron precipitaciones en esta parte del país. Con las lluvias, nuevamente quedó en evidencia el deplorable estado en que se encuentran varias calles de la ciudad de Concepción.

La queja constante de los habitantes y visitantes se refiere al estado de las arterias, no solo las del centro, sino también las de los barrios. La acumulación de agua y el paso de vehículos terminan por romper la capa asfáltica.

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En tanto, en las calles no pavimentadas, los pozos «nacen» cada vez más después de las lluvias. El barro se apodera de las calles y muchas veces imposibilita el tránsito normal de vehículos y personas.

Según los vecinos, en varios barrios las calles precisan de mantenimiento desde hace mucho tiempo.

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Debe ser prioridad para las autoridades

Quienes utilizan diariamente las diferentes calles de la capital del primer departamento indicaron que, para el reelecto intendente, Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), el arreglo de las arterias debe ser una prioridad.

Asimismo, expresaron que esos trabajos deben ser acompañados por los concejales municipales en los distintos barrios de la ciudad.