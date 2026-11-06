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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 09:35

Almirón sobre la crisis de Ueno Bank: “Dios quiera que se resuelva pronto por la gente”

Miguel Almirón, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Bolivia por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Municipal, en El Alto, Bolivia.
Miguel Almirón, jugador de la selección de Paraguay.Jorge Abrego

El jugador de la Selección Paraguaya y del Atlanta United, Miguel Almirón, rompió el silencio tras la intervención a la entidad bancaria, expresando su preocupación por los ahorristas e impactados más vulnerables del país.

Por ABC Color
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En medio del impacto financiero e institucional provocado por el cierre e intervención de Ueno Bank, el futbolista Miguel Almirón brindó una breve declaración sobre la situación que afecta a miles de usuarios e instituciones en el país.

Durante una conferencia de prensa, la figura del Atlanta United de la MLS y referente de la Selección Paraguaya fue consultado acerca de la coyuntura generada tras las medidas dispuestas sobre la entidad financiera.

Aunque prefirió mantener la cautela al abordar el tema, el atacante albirrojo dejó en claro su empatía con los sectores más vulnerables.

“Prefiero no tocar mucho el tema, pero Dios quiera que se resuelva pronto por la gente humilde, la gente trabajadora que está necesitando, y que al final son lo más importante”, manifestó el futbolista ante la prensa.

Lea más: Los jugadores de la selección paraguaya rompen el silencio y exigen justicia

La Selección y su vínculo con el banco

Las expresiones de Almirón cobran un matiz particular debido al estrecho vínculo que la entidad bancaria mantenía con el fútbol paraguayo y con varios integrantes del combinado nacional.

Ueno Bank no solo figuraba como uno de los patrocinadores principales de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de los torneos locales, sino que además mantenía acuerdos comerciales y de patrocinio individual con diversos seleccionados nacionales.

El cierre e intervención del banco dejó en incertidumbre la percepción de haberes contractuales, fondos depositados y acuerdos publicitarios tanto de jugadores del ámbito local como del exterior que utilizaban la plataforma para sus transacciones en el país.

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