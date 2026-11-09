Municipalidad entorpece el tránsito sobre Azara

Entrar al centro por Azara, desde las 6:00 hasta las 8:00, es un verdadero tormento. Los vehículos como los camiones tumba, recolectores y tractores forman una larga fila sobre esa calle y ralentiza el paso de otros vehículos al disponer de un solo carril. Pasar por allí genera la crítica de los automovilistas, que deben cruzar al otro carril, y allí en una disputa por pasar, se escuchan bocinazos.

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Uno se pregunta por qué no cargan en otro surtidor o que busquen otra hora de abastecimiento. Pero esto no ocurre. Se esperaba que la situación sea revertida en la administración de Soledad Núñez, pero sigue generando inconvenientes a los automovilistas. Hasta roce de vehículos hubo en el lugar.

Para colmo ni los semáforos funcionan en onda verde sobre esa arteria muy utilizada. Un conductor viene por Azara llega a Brasil y ya se encuentra con la cola que viene desde Tacuarí. Pasa Brasil en la creencia que avanzará en la fila. Al llegar a EEUU de nuevo da rojo, pasando esta esquina ya se encuentra con la fila y para colmó te da otro color rojo en Tacuari. Y así se transita a paso de tortuga.

Sería interesante que la intendenta Núñez o su directo de Transito visite ese lugar para ver cómo se atormenta a los conductores.