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Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 17:24

Municipalidad entorpece el tránsito sobre Azara

Escena congestionada con varios vehículos, incluyendo un camión de carga en la calle Azara, sin personas visibles.
Los camiones de la Municipalidad de Asunción ocupan una calzada; en la otra, estacionan vehículos particulares. Los autos pasan por el medio de la calle. Es un tormento pasar por el lugar.Aníbal Velázquez

Los vehículos pesados de la Municipalidad son abastecidos de combustibles en un surtidor ubicado en Azara y Antequera. Todos los días, en hora pico de entrada al centro, ocupan todo un carril y generan una larga cola que impide el paso fluido por la el lugar. Para colmo, desde Brasil hasta Tacuari, los semáforos no funciona en onda verde.

Por Anibal Velázquez
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Entrar al centro por Azara, desde las 6:00 hasta las 8:00, es un verdadero tormento. Los vehículos como los camiones tumba, recolectores y tractores forman una larga fila sobre esa calle y ralentiza el paso de otros vehículos al disponer de un solo carril. Pasar por allí genera la crítica de los automovilistas, que deben cruzar al otro carril, y allí en una disputa por pasar, se escuchan bocinazos.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/11/03/soledad-nunez-asume-hoy-en-asuncion-el-juramento-tras-la-devastacion-colorada/

Uno se pregunta por qué no cargan en otro surtidor o que busquen otra hora de abastecimiento. Pero esto no ocurre. Se esperaba que la situación sea revertida en la administración de Soledad Núñez, pero sigue generando inconvenientes a los automovilistas. Hasta roce de vehículos hubo en el lugar.

Para colmo ni los semáforos funcionan en onda verde sobre esa arteria muy utilizada. Un conductor viene por Azara llega a Brasil y ya se encuentra con la cola que viene desde Tacuarí. Pasa Brasil en la creencia que avanzará en la fila. Al llegar a EEUU de nuevo da rojo, pasando esta esquina ya se encuentra con la fila y para colmó te da otro color rojo en Tacuari. Y así se transita a paso de tortuga.

Sería interesante que la intendenta Núñez o su directo de Transito visite ese lugar para ver cómo se atormenta a los conductores.

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