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Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 15:32

Caacupé Potĩ: buscan instalar una nueva conciencia ciudadana sobre la limpieza de la ciudad

Participaron la fiscal adjunta Alma Zayas; el rector de la Basílica, padre Rubén Ojeda; monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé; el intendente de Caacupé, Víctor Zárate; y Graciela Acuña, representante de la Gobernación de Cordillera.
Participaron la fiscal adjunta Alma Zayas; el rector de la Basílica, padre Rubén Ojeda; monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé; el intendente de Caacupé, Víctor Zárate; y Graciela Acuña, representante de la Gobernación de Cordillera.Faustina Agüero

En la segunda reunión interinstitucional del Operativo Caacupé 2026, la Municipalidad presentó el eslogan “Caacupé Potĩ” y anunció que reforzará la concienciación sobre el manejo adecuado de residuos para mantener limpia la ciudad durante la festividad mariana.

Por Faustina Agüero
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Este martes se desarrolló la segunda reunión interinstitucional del Operativo Caacupé 2026 en la sala de conferencias de la Municipalidad, con la participación de representantes de distintas instituciones que tendrán a su cargo la coordinación de los servicios durante las jornadas de mayor concurrencia.

Durante el encuentro se abordaron varios aspectos relacionados con la organización de la festividad, entre ellos la seguridad, el ordenamiento del tránsito, la asistencia sanitaria, la limpieza de los espacios públicos y la recolección de residuos. Sin embargo, uno de los puntos que tuvo especial atención fue la necesidad de fortalecer las acciones de educación y concienciación ambiental.

La preocupación se centra principalmente en la gran cantidad de basura que suele acumularse durante las festividades marianas, debido a la masiva presencia de peregrinos, vendedores ambulantes, comerciantes y visitantes que llegan desde distintos puntos del país. Por ello, se busca instalar una cultura de responsabilidad compartida para evitar que las calles, plazas y alrededores de la Basílica queden cubiertos de residuos.

Una ciudad limpia es compromiso de todos

El intendente de Caacupé, Víctor Zárate (PLRA), manifestó su compromiso de fortalecer la campaña de limpieza y acompañar las acciones de concienciación ciudadana, con el propósito de que el cuidado de la ciudad sea una responsabilidad asumida por todos.

En ese sentido, presentó el nuevo eslogan “Caacupé Potĩ”, que será utilizado como imagen de la campaña municipal para promover una ciudad más limpia, ordenada y preparada para recibir a los miles de peregrinos que llegarán durante el mes de diciembre.

La iniciativa pretende ir más allá de los trabajos de limpieza que realiza habitualmente la Municipalidad. El objetivo es que cada ciudadano tome conciencia sobre la disposición correcta de los residuos, evitando arrojar basura en las calles y espacios públicos.

Zárate se comprometió a dar mayor impulso a esta campaña, involucrando a comerciantes, vendedores, instituciones, pobladores y visitantes. La intención es que quienes desarrollen actividades comerciales durante la festividad también colaboren con el mantenimiento de sus espacios de trabajo y eviten dejar desperdicios en la vía pública.

Diversas instituciones participaron de la segunda reunión interinstitucional del Operativo Caacupé 2026, donde coordinaron acciones y definieron prioridades para garantizar una festividad mariana segura, ordenada y limpia.
Diversas instituciones participaron de la segunda reunión interinstitucional del Operativo Caacupé 2026, donde coordinaron acciones y definieron prioridades para garantizar una festividad mariana segura, ordenada y limpia.

Lea más: La Basílica de Caacupé se hermosea para recibir a los peregrinos en la festividad mariana

Lanzamiento oficial del Operativo Caacupé

El lanzamiento oficial del Operativo Caacupé 2026 se realizará este viernes 13 de noviembre, en un acto previsto en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja del Santuario.

Durante la actividad se darán a conocer los principales ejes de trabajo y las acciones previstas para acompañar la llegada de miles de peregrinos a la ciudad capital de Cordillera.

Novenario inicia el 28 de noviembre

El novenario en honor a la Virgen de los Milagros comenzará el próximo 28 de noviembre y jornada central de la festividad se programa para el 8 de diciembre. En esa fecha, Caacupé recibe a miles de peregrinos que llegan de distintos puntos del país para expresar su fe.

Ante esta masiva concurrencia, las autoridades buscan garantizar no solo la seguridad y los servicios básicos, sino también una ciudad limpia y ordenada para recibir a los visitantes.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

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