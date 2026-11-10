ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC MOTOR
ABC TV de 21:30:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 23:13

Guardias de Ueno Bank protestan frente a GSR porque no cobraron sus salarios

Grupo de personas de pie y sentadas, algunos atentos a un hombre con un documento en mano, en ambiente informal nocturno.
Guardias de seguridad Ueno Bank siguen sin cobrar y reclaman a la empresa GSR.

Guardias de sucursales de Ueno Bank se manifiestan frente a la firma GSR Security por salarios impagos desde el 5 de noviembre. Dicen que el BCP ya liberó los fondos y nadie les paga.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un grupo de guardias de seguridad que prestaban servicio en las sucursales de Ueno Bank se manifestó frente a la sede de la empresa GSR Security. Reclaman el pago de sus salarios, que debían cobrar el 5 de noviembre y hasta ahora no recibieron.

Según los trabajadores, los directivos de la firma les aseguran que pagarán, pero no les dan fecha ni respuesta concreta.

Lea más: Caso Ueno: encuentran sospechosas cajas apilonadas en casa de créditos allanada

“Se pasan la pelota”

Juan González, uno de los guardias, explicó que entienden que Ueno Bank cerró. Sin embargo, afirmó que personal del Banco Central del Paraguay (BCP) les informó que los fondos para los guardias ya fueron depositados.

Se están pasando la pelota”, dijo. Agregó que los compañeros de la misma empresa, pero que prestan servicio en otros lugares, ya cobraron y que los únicos sin pago son quienes trabajaban para Ueno.

González estima que son unos 500 los guardias afectados, aunque aclaró que no maneja la cifra exacta. Dijo que la mayoría presta servicio en sucursales y casas matrices de bancos. El transporte de caudales, aclaró, es una tarea exclusiva de GSR.

Mientras esperaban respuestas, algunos permanecían en el lugar desde las 7 de la mañana. Cerca de las 23:00, seguían sin novedades. González contó que trabajó hasta el día anterior y fue a reclamar su pago.

Hasta el cierre de esta nota, GSR no había informado cuándo regularizará el pago a los guardias.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
02
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más
05
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más

Te puede interesar