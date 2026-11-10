Guardias de Ueno Bank protestan frente a GSR porque no cobraron sus salarios

Un grupo de guardias de seguridad que prestaban servicio en las sucursales de Ueno Bank se manifestó frente a la sede de la empresa GSR Security. Reclaman el pago de sus salarios, que debían cobrar el 5 de noviembre y hasta ahora no recibieron.

Según los trabajadores, los directivos de la firma les aseguran que pagarán, pero no les dan fecha ni respuesta concreta.

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“Se pasan la pelota”

Juan González, uno de los guardias, explicó que entienden que Ueno Bank cerró. Sin embargo, afirmó que personal del Banco Central del Paraguay (BCP) les informó que los fondos para los guardias ya fueron depositados.

“Se están pasando la pelota”, dijo. Agregó que los compañeros de la misma empresa, pero que prestan servicio en otros lugares, ya cobraron y que los únicos sin pago son quienes trabajaban para Ueno.

González estima que son unos 500 los guardias afectados, aunque aclaró que no maneja la cifra exacta. Dijo que la mayoría presta servicio en sucursales y casas matrices de bancos. El transporte de caudales, aclaró, es una tarea exclusiva de GSR.

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Mientras esperaban respuestas, algunos permanecían en el lugar desde las 7 de la mañana. Cerca de las 23:00, seguían sin novedades. González contó que trabajó hasta el día anterior y fue a reclamar su pago.

Hasta el cierre de esta nota, GSR no había informado cuándo regularizará el pago a los guardias.