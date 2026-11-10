Caso Ueno: encuentran sospechosas cajas apilonadas en casa de créditos allanada

Este martes, el Ministerio Público desplegó una serie de allanamientos y procedimientos simultáneos en Asunción, interviniendo una casa de créditos en la zona del Mercado 4, la vivienda del exministro Carlos Fernández Valdovinos y la casa matriz de Ueno Bank.

En el procedimiento en curso, específicamente en Electrolar S.A., se localizaron unas 30 a 40 cajas. Al respecto, el fiscal Jorge Arce detalló que la intervención se da en conjunto a su colega Luis Piñánez y el departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional.

Sobre las cajas apilonadas precisó que contienen documentación que data desde el 2023 al 2026 y estarían relacionadas al Grupo Vázquez, liderado Miguel Vázquez, hoy preso en el Centro Nacional de Prevenidos.

Además, la sospecha de los investigadores es que en el lugar donde funcionaba una oficina vinculada a César Astigarraga y al mencionado grupo. Astigarraga, de 39 años, se encuentra imputado, pero aún en libertad por el mismo caso.

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No se encontró dinero

El agente del Ministerio Público también aseguró que no se encontró dinero en el lugar, mientras que para agilizar las investigaciones, las cajas fueron lacradas para luego ser analizadas junto a un equipo de analistas y personal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Asimismo, incautaron un dispositivo de grabación (DVR) del circuito cerrado para verificar si personas ingresaron en las últimas horas a depositar o manipular dichas cajas.

Sobre el estado del local y la representación legal, Arce mencionó que el inmueble figura a nombre del Grupo Vázquez. Si bien la oficina no estaba operativa, sí contaba con servicios básicos, aunque al momento del procedimiento, no se encontraban personas ni guardias en su interior.

Finalmente, durante el operativo se presentaron dos abogados del Grupo Vázquez, quienes se limitaron únicamente a recibir el mandamiento de allanamiento sin brindar información

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Grupo Vázquez y Electrolar

Hasta hace apenas 12 años, el Grupo Vázquez SAE simplemente no existía en el radar. En 2014, nació como sociedad FMVV SA (Federico Miguel Vázquez Villasanti), orientada inicialmente al rubro ganadero. Federico Miguel Vázquez era un completo desconocido en el mundo de los negocios. Su único antecedente familiar cercano era una pequeña casa de créditos llamada Credicentro Saeca, una firma de mínimo impacto que operaba fuera de la regulación del Banco Central del Paraguay (BCP).

En sus inicios, Credicentro incluso compartía oficina con Comercial Santa Catalina, en la zona del Mercado 4. Desde ese sitio, Víctor Vázquez (padre de Federico Miguel Vázquez) intentó sin éxito también incursionar en la venta de electrodomésticos en 1994 con la empresa Electrolar SA, un proyecto que naufragó luego por falta de respaldo.

En 2015, FMVV SA empezó su incursión con tres establecimientos rurales, teniendo como único cimiento previo la Ganadera Marca Plancha, adquirida por el abuelo de Vázquez en 2001. Entre 2014 y 2015, el crecimiento de FMVV SA fue prácticamente nulo, manteniendo a Credicentro como su principal apuesta.

Sin embargo, en 2016 el grupo ejecutó sus dos primeras compras en el sector tecnológico, con la plataforma de comercio electrónico Hendyla y la red de pagos digitales Pagopar. Para 2017, Credicentro absorbió a Crediplus SA, una financiera vinculada al entorno familiar de los Vázquez. En 2019, Credicentro concretó una emisión de acciones por G. 8.984 millones. La colocación fue inmediata y dejó huellas políticas. Una de ellas, Santiago Peña.

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