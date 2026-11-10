¿Obligar a Santiago Peña a abrir la bóveda?: esto dice la ley sobre el uso de datos biométricos

El abogado Gustavo Gorostiaga analizó los alcances legales sobre si es posible compeler a un procesado, en este caso al expresidente Santiago Peña, a colaborar para abrir una bóveda de su mansión de San Bernardino mediante el uso de datos biométricos como el iris, además de detallar los marcos penales y las expectativas de pena ante un concurso de hechos punibles.

El especialista aclaró que si bien existe el principio constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, esto no exime a los investigados de someterse a ciertos procedimientos de inspección o registros ordenados por la Justicia.

“Nadie tiene obligación de declarar contra sí mismo. Sin embargo, posibles exámenes corporales, registros; si no sería imposible el alcotest, sería imposible, por ejemplo, la muestra de fluidos, incluso sangre y demás. Ahora, todo ello requiere autorización judicial”, señaló.

Ante la consulta específica sobre si se le puede exigir o forzar el uso del iris para desbloquear un dispositivo de seguridad, el experto indicó que las maniobras físicas son factibles bajo ciertos resguardos: “En tanto no entrañen daño a la salud del mismo”.

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Gorostiaga reconoció que los avances tecnológicos plantean desafíos inéditos para el derecho penal actual: “La tecnología avanza mucho más rápido que la ley. Entonces, tendríamos que ver. Al respecto, el Código Procesal Penal nos habla de intervenciones corporales, incluso en el capítulo respectivo a medios auxiliares. Son actos de investigación factibles, digamos, de realización”.

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Asimismo, comparó esta situación con otras medidas invasivas previstas en la normativa paraguaya, señalando que los jueces de garantías cumplen un rol fundamental: “De hecho, se pueden extraer fluidos como la sangre, por ejemplo, que implica un pinchazo y en manos de profesionales. Correcto. Eso está previsto en nuestra normativa”.

Expectativa de pena y concurso de delitos

En el ámbito de las posibles sanciones y la tipificación penal, el abogado explicó cómo operan los marcos punitivos en casos de concurso de hechos (como lesión de confianza agravada y estafa agravada).

“Primero es la combinación, es decir, se busca el mínimo más alto que pasa a ser el nuevo mínimo. El máximo más alto pasa a ser el nuevo máximo y al máximo más alto otra vez se le puede agregar, sin incrementar en un 50%. Es decir, si el máximo más alto sería 10, se iría a 15″.

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Sobre los plazos mínimos de privación de libertad preventiva y el cómputo de la pena mínima, detalló: “En todos estos casos tenemos un mínimo de 6 meses como privación de libertad. De ahí entonces cierta urgencia en la conclusión, digamos, de esta etapa preparatoria”.