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Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 22:24

Policía despliega mayor presencia de efectivos y controles en rutas de San Pedro

El director de Policía de San Pedro, comisario principal MCP Nicolás Cardozo, señaló que se busca mantener una presencia policial visible y constante en los distintos distritos del segundo departamento
El director de Policía de San Pedro, comisario principal MCP Nicolás Cardozo, señaló que se busca mantener una presencia policial visible y constante en los distintos distritos del segundo departamentoOmar Acosta

SAN PEDRO. La Dirección de Policía del departamento de San Pedro anunció el fortalecimiento de los controles preventivos en rutas, ciudades y puntos estratégicos, con mayor presencia de efectivos policiales en patrullas y cobertura de seguridad en zonas bancarias y cajeros automáticos.

Por Omar Acosta
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El objetivo es reforzar la prevención y brindar mayor seguridad a la ciudadanía, especialmente de cara a las fiestas de fin de año, informan los efectivos policiales de San Pedro.

El director de Policía de San Pedro, comisario principal MCP Nicolás Cardozo, señaló que se busca mantener una presencia policial visible y constante en los distintos distritos del segundo departamento, mediante patrullajes y controles aleatorios.

Refuerzan la seguridad en bancos y puntos estratégicos

Mediante un memorándum, la Dirección de Policía impartió instrucciones a las distintas dependencias para establecer una cobertura de seguridad del 100% en zonas de entidades bancarias, cajeros automáticos y otros puntos estratégicos de cada jurisdicción.

El operativo se desarrolla en cumplimiento de una nota de servicio, emanada de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de San Pedro, bajo la supervisión del director interino, comisario principal MCP Nicolás Cardozo.

El despliegue cuenta también con el apoyo de efectivos fusileros de la Agrupación de Acciones Tácticas (AAT), quienes realizan los procedimientos con armas largas, chalecos antibalas y medios de transporte.

Lea más: Tribunal de Conducta ANR expulsa a Santiago Peña por caso Ueno Bank

Recomiendan circular con documentos

El director policial recomendó a los conductores y ciudadanos circular con sus documentos personales y los correspondientes a sus vehículos, teniendo en cuenta que los controles sobre las rutas serán permanentes y de carácter preventivo.

Cardozo explicó que la intención es que la ciudadanía note y sienta la presencia policial en las calles y rutas. Asimismo, manifestó su apertura al diálogo para recibir reclamos, inquietudes y sugerencias, con el propósito de trabajar de manera cercana con la población.

Además de los controles en rutas, se realizan verificaciones aleatorias en distintos sectores de las ciudades del departamento.

Fortalecen la Dirección de Policía en la capital departamental

Cardozo indicó que también se está fortaleciendo la oficina de la Dirección de Policía en San Pedro de Ycuamandyyú, desde donde se coordinarán los trabajos con las distintas comisarías y dependencias policiales del departamento.

Preparativos para el operativo de fin de año

Finalmente, la institución ya se encuentra organizando los trabajos para intensificar la presencia policial durante las fiestas de fin de año, periodo en el que aumenta el movimiento comercial, financiero y de personas en las rutas y centros urbanos.

La Policía busca anticiparse a posibles hechos delictivos mediante patrullajes, controles preventivos y una mayor coordinación entre las dependencias del segundo departamento.

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