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Política
10 de noviembre de 2026 - 18:06

Tribunal de Conducta ANR expulsa a Santiago Peña por caso Ueno Bank

Santiago Peña al llegar a la sede del Ministerio Público para su declaración. EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay
Santiago Peña al llegar a la sede del Ministerio Público para su declaración. EFE/ Fiscalía General del Estado de Paraguay Fiscalía General del Estado de Paraguay

En un proceso sumarísimo, el Tribunal de Conducta de la ANR expulsó esta tarde de la ANR al expresidente Santiago Peña por su vinculación en la debacle de Ueno Bank que dejó miles de ahorristas afectados. El órgano no esperó la sentencia firme de la Justicia para eliminar su afiliación del padrón.

Por ABC Color
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El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en sesión extraordinaria, se reunió esta tarde para analizar varios temas, entre ellos, la expulsión contra el expresidente Santiago Peña, destituido vía juicio político del Congreso, por mal desempeño de sus funciones.

La salida abrupta de Peña fue por su vinculación con el derrumbe de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) luego de constatar que la entidad de Grupo Vázquez, operaba por debajo de la solvencia mínima y de advertir préstamos a empresas vinculadas, entre otros.

Peña actualmente está recluido y procesado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el escándalo de Ueno Bank.

En su resolución, el TC señala que de “conformidad al Estatuto Partidario y el Código de Ética que rige a la Asociación Nacional Republicana, estableciendo el juzgamiento de la conducta política de los afiliados Art 128 del Estatuto Partidario y concordantes del Código de Ética, y que consumados los hechos que ameritan establecer la responsabilidad ética y partidaria del Sr Santiago Peña Palacios con C.I.Nº 1.021.349 que a todas luces se presentan como conductas reprochables, de mal desempeño de sus funciones probados en el juicio político realizado en fecha 06 de noviembre del corriente por el Parlamento Nacional”.

Tribunal de Conducta de la ANR
El Tribunal de Conducta de la ANR sesionó hoy para analizar el pedido de expulsión de Santiago Peña. Fue en la sede del Partido Colorado.

“Que, el Tribunal de Conducta en virtud a lo establecido en el Art 7 de su reglamento podrá iniciar de oficio el juzgamiento sobre la conducta de los afiliados especialmente cuando las conductas de estos evidentemente sean perjudiciales a los intereses superiores del Partido o violen el Código de Ética y el Estatuto Partidario. Que, debiéndose velar por la moralización, teniendo en consideración que el Sr Santiago Peña Palacios con su conducta como Presidente de la Republica del Paraguay ha realizado actos calificados en el juicio político de mal desempeño en el cargo afectando los principios ideológicos y morales del Partido Colorado”, indica la resolución.

Lea más: Tribunal de ANR se reúne ante pedidos de expulsión de Peña y de Alderete por caso Ueno

Agrega que, “la nación paraguaya se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal suscitados con la conducta del expresidente de la República, motivo suficiente para que la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado en salvaguarda de sus supremos intereses resuelva la Expulsión de sus filas de Santiago Peña Palacios”.

Lea más: Alliana pide a ministros y titulares de entes que pongan sus cargos a disposición

Firmantes

  • Sergio Fabián González - Miembro del Tribunal de Conducta
  • Abg. Raúl Daniel Ramírez G. - Miembro del Tribunal de Conducta
  • Gustavo Cazal Riego - Presidente del Tribunal de Conducta
  • Dr. Antonio Ibáñez - Miembro del Tribunal de Conducta
  • Dr. Rubén Darío Frutos Ortiz - Miembro del Tribunal de Conducta
  • Dra. Nidia López de González - Vicepresidenta del Tribunal de Conducta
  • Bruno Ramírez Palumbo - Secretario del Tribunal de Conducta.

No esperó sentencia firme

El TC colorado, como es la norma, no esperó la sentencia firme de la Justicia para eliminar su afiliación del padrón. Es de rigor que un afiliado sea sometido a un proceso para determinar su caso. En tanto si es miembro de la Junta de Gobierno es sometido a consideración en una convención.

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