Misiones: ganadero denuncia presunto ataque de yaguareté en su finca

Un pequeño productor de la compañía Ibáñez Rojas del distrito de San Juan Bautista, Misiones, denunció la muerte de uno de sus animales equinos debido a un presunto ataque de yaguareté u otro felino silvestre.

El hecho habría ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en una zona boscosa de su propiedad. El afectado sospecha que se trataría de un yaguareté y aseguró que otro productor de la comunidad también perdió un animal en circunstancias similares.

Lea más: Tomás Romero Pereira: temor ante posible presencia de un jaguarete, pero autoridades apuntan a ferales

Victoriano Olazar, propietario del potrillo, relató que, al notar la ausencia del animal durante la mañana del sábado, comenzó a buscarlo junto con uno de sus hijos y su nieto. Durante el recorrido encontraron rastros que los condujeron hasta una zona boscosa de su propiedad, donde hallaron el cuerpo del equino.

Según explicó, el animal presentaba mordeduras en el cuello, el pecho y la nariz. Además, afirmó que encontraron huellas de gran tamaño en los alrededores, por lo que sospechan que el ataque habría sido perpetrado por un yaguareté (Panthera onca).

“Al ver que mi potrillo no llegaba a la casa, empezamos a buscarlo con mi hijo y mi nieto. Durante la búsqueda encontramos un rastro de arrastre y lo seguimos hasta llegar al lugar donde estaba el cuerpo del animal. En los alrededores también encontramos huellas grandes que serían de un yaguareté”, relató Olazar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olazar señaló que no sería el único productor afectado en la comunidad. Según manifestó, semanas atrás un vecino también perdió un ternero que habría sido atacado y parcialmente devorado, con lesiones similares en la zona del cuello y el pecho.

“Nosotros sospechamos directamente que sea un yaguareté, ya que otros vecinos que fueron a pescar lo pudieron ver y nos habían comentado que en la zona ronda un yaguareté”, indicó.

Ante esta situación, el productor indicó que ya solicitaron a representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que acudan al lugar para verificar si efectivamente hay un jaguareté en el sector y, de confirmarse su presencia, evaluar su captura y traslado al refugio con que cuenta la binacional.

“Ya hemos solicitado a la gente de la EBY que venga a investigar si efectivamente hay un yaguareté en la zona y, en caso de confirmarse su presencia, pueda capturarlo y trasladarlo al refugio que ellos tienen. Porque día a día este animal nos va a perjudicar. Somos personas trabajadoras y que sigan matando a nuestros animales nos afecta bastante”, manifestó.

Zona con extensas áreas boscosas

La compañía Ibáñez Rojas se encuentra a unos 15 a 20 kilómetros del casco urbano de San Juan Bautista. Se caracteriza por contar con extensas áreas de vegetación boscosa y establecimientos dedicados a la producción agropecuaria. Tras esta situación, los pobladores no supieron explicar de dónde estaría viniendo este animal silvestre.

Especialistas sospechan que el ataque pudo haber sido de un puma

Profesionales del Refugio Faunístico Atinguy, dependiente de la EBY, analizaron las imágenes del equino muerto y señalaron que las lesiones podrían corresponder a un ataque de puma. Explicaron que esta especie suele atacar principalmente la zona de la garganta y los miembros anteriores y posteriores de sus presas.

Los especialistas indicaron que resulta poco habitual que se registre un ataque de estas características en esta zona del país, aunque no descartan que se trate de un ejemplar joven que se haya separado de su madre y esté buscando un nuevo territorio.

Otra de las hipótesis planteadas es que la crecida del río Paraná podría estar influyendo en el desplazamiento de animales silvestres hacia otros sectores del departamento de Misiones.

En ese contexto, mencionaron que desde 2021 se desarrolla un proyecto de reintroducción del yaguareté en su hábitat natural en el Parque Iberá, en la provincia argentina de Corrientes.

Por ello, tampoco descartan que algún ejemplar pueda desplazarse hacia esta zona atravesando el río Paraná. No obstante, aclararon que existen varios factores que deben ser analizados y que investigarán lo ocurrido para determinar qué especie pudo haber protagonizado el ataque.

Mades no registra reporte oficial del caso denunciado en Misiones

Por su parte, el jefe del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Mario Mereles, señaló que hasta el momento no habían recibido ninguna denuncia formal sobre el caso. Sin embargo, indicó que dará aviso a la Dirección de Vida Silvestre, dependencia encargada de intervenir en este tipo de situaciones, para que sus técnicos puedan investigar lo ocurrido.

¿Qué hacer si se encuentra con un yaguareté o un puma?

Ante un eventual encuentro con un yaguareté o un puma, es fundamental mantener la calma, no acercarse al animal y evitar correr. Aunque estos felinos generalmente evitan el contacto con las personas, pueden reaccionar de manera defensiva si se sienten amenazados, acorralados o si están protegiendo a sus crías.

Las recomendaciones ante un encuentro son:

Mantener la calma: evitar gritos , movimientos bruscos o acciones que puedan asustar al animal.

No correr : alejarse corriendo puede activar el instinto de persecución del felino.

No darle la espalda : mantener al animal siempre a la vista y retroceder lentamente, sin realizar movimientos repentinos.

Hacerse notar : hablar con voz firme y tranquila para que el animal advierta la presencia humana.

Parecer más grand e: levantar lentamente los brazos o abrir una campera para aumentar el tamaño corporal, sin intentar acercarse.

Mantener la distancia : no intentar fotografiarlo de cerca, tocarlo ni perseguirlo.

Dejarle una vía de escap e: evitar acorralarlo o bloquear el camino por donde pueda retirarse.

Proteger a los niños: mantenerlos cerca, evitar que corran y, si es posible, levantarlos con movimientos tranquilos.

¿Cómo prevenir encuentros con estos felinos?

Evitar caminar solo por zonas boscosas o con vegetación muy densa.

No acercarse a animales muertos, ya que podrían servir de alimento a estos felinos.

No intentar tocar , alimentar, perseguir ni capturar ejemplares silvestres.

Mantener a los perros y otros animales domésticos bajo resguardo, especialmente durante la noche.

Si se observa un ejemplar o se encuentran rastros de su presencia, evitar acercarse y comunicarlo a las autoridades ambientales, como el Mades.

<br>