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Nacionales
13 de noviembre de 2026 - 07:43

Salud Mental: dónde acudir para una atención especializada

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FerCalistro

El Ministerio de Salud Pública actualizó el directorio online con la base de datos de psicólogos y psiquiatras por región sanitaria, permitiendo a las personas y familias encontrar atención especializada de forma accesible para los pacientes con problemas de salud mental.

Por ABC Color
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Atendiendo lo imprescindible del cuidado de la salud mental para el desarrollo de las personas y sus comunidades, y ante la creciente necesidad de disponer de servicios de salud sin dejar a nadie atrás, la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS, dispone de un directorio online.

El directorio está actualizado a junio de 2026 con la base de datos de profesionales psicólogos y psiquiatras a nivel país, según indican desde la cartera de estado.

Este documento fue elaborado con el objetivo de facilitar el acceso a la asistencia en salud mental en las regiones sanitarias.

Explican que es una guía digital de los servicios y profesionales de salud pública e incluye promoción, prevención, evaluación, tratamiento y rehabilitación en salud mental.

Lea más: Habilitan línea telefónica gratuita para crisis en salud mental

Dan conocer directorio de salud mental

Agregan que el directorio es el reflejo de un esfuerzo por expandir la atención de la salud mental y, al mismo tiempo, facilitar el acceso y la disponibilidad para todos los usuarios.

Además, tiene la ventaja de ser un instrumento sencillo, que proporciona a los usuarios información relevante sobre los servicios más cercanos a la comunidad, los datos de contacto y los profesionales psicólogos y psiquiatras disponibles en el país.

Línea 155: apoyo a la salud mental

¿Ansiedad, riesgo suicida o crisis emocional? Llamá al 155 y podés recibir contención. Es gratis, confidencial y funciona todo el día, en todo el país.

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