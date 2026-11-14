Pintura sobre tela reúne a 20 mujeres en un espacio de creatividad y amistad

La propuesta surgió cuando un grupo de mujeres conoció a Andresa Servín, una profesora con amplia trayectoria en el arte, quien actualmente reside en San Juan Bautista, Misiones. La idea inicial era reunir a unas 10 participantes, pero el interés superó las expectativas y el grupo llegó a duplicarse.

Celsa Ortiz, una de las alumnas, explicó que el taller nació como una oportunidad para compartir y disfrutar de una actividad diferente. “Iniciamos esto en una ronda de amigas”, mencionó.

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Las clases se desarrollan los martes y viernes, en turnos de mañana y tarde. El grupo matutino está integrado por 11 mujeres, mientras que otras nueve participan en el horario vespertino.

Durante los encuentros, las alumnas aprenden técnicas de pintura sobre tela, combinación de colores y manejo de los materiales. El aprendizaje requiere práctica y paciencia, pero ya comenzaron a realizar sus primeros trabajos.

“Estamos aprendiendo a manejar la técnica de pintura y a combinar los colores. Es un proceso que cuesta, pero ya estamos avanzando y tenemos nuestros primeros trabajos”, expresó Celsa Ortiz.

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El taller también representa una oportunidad para distenderse y fortalecer los vínculos entre las participantes. “Realmente es una forma de relajarnos porque no sentimos el paso del tiempo”, dijo Ortiz.

El curso contempla cinco clases y finalizará el próximo 24 de noviembre. Sin embargo, las alumnas ya solicitaron a Servín la apertura de un nuevo taller con motivos navideños. La intención es aprender a pintar manteles e individuales para las fiestas de fin de año.

De esta manera, el taller trasciende el aprendizaje de una técnica artística y se consolida como un espacio de encuentro, donde la creatividad y la amistad comparten protagonismo.