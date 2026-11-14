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Nacionales
14 de noviembre de 2026 - 14:19

Pintura sobre tela reúne a 20 mujeres en un espacio de creatividad y amistad

Diecisiete mujeres sonrientes conversan frente a una mesa con aperitivos y bebidas, en un ambiente festivo y relajado.
Inician las actividades del taller de pintura, con participantes que buscan aprender nuevas técnicas y explorar su creatividad.Jesús Riveros

Un grupo de mujeres encuentra en la pintura sobre tela una forma de aprender, crear y fortalecer la amistad mientras disfrutan de un espacio de distensión.

Por Jesús Riveros
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La propuesta surgió cuando un grupo de mujeres conoció a Andresa Servín, una profesora con amplia trayectoria en el arte, quien actualmente reside en San Juan Bautista, Misiones. La idea inicial era reunir a unas 10 participantes, pero el interés superó las expectativas y el grupo llegó a duplicarse.

Celsa Ortiz, una de las alumnas, explicó que el taller nació como una oportunidad para compartir y disfrutar de una actividad diferente. “Iniciamos esto en una ronda de amigas”, mencionó.

Lea más: “La maratón es de la gente y para la gente”, dice monseñor López

Las clases se desarrollan los martes y viernes, en turnos de mañana y tarde. El grupo matutino está integrado por 11 mujeres, mientras que otras nueve participan en el horario vespertino.

Durante los encuentros, las alumnas aprenden técnicas de pintura sobre tela, combinación de colores y manejo de los materiales. El aprendizaje requiere práctica y paciencia, pero ya comenzaron a realizar sus primeros trabajos.

“Estamos aprendiendo a manejar la técnica de pintura y a combinar los colores. Es un proceso que cuesta, pero ya estamos avanzando y tenemos nuestros primeros trabajos”, expresó Celsa Ortiz.

Mujeres sonrientes en un taller de pintura, una en camiseta roja lidera mientras otras observan atentas, rodeadas de materiales artísticos.
Las participantes del taller de pintura.

El taller también representa una oportunidad para distenderse y fortalecer los vínculos entre las participantes. “Realmente es una forma de relajarnos porque no sentimos el paso del tiempo”, dijo Ortiz.

El curso contempla cinco clases y finalizará el próximo 24 de noviembre. Sin embargo, las alumnas ya solicitaron a Servín la apertura de un nuevo taller con motivos navideños. La intención es aprender a pintar manteles e individuales para las fiestas de fin de año.

De esta manera, el taller trasciende el aprendizaje de una técnica artística y se consolida como un espacio de encuentro, donde la creatividad y la amistad comparten protagonismo.

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