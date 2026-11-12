“La maratón es de la gente y para la gente”, dice monseñor López

La Diócesis de Misiones y Ñeembucú se encuentra en plena organización de la Maratón Diocesana 2026, que este año tendrá como principal objetivo fortalecer las actividades pastorales y sociales de las distintas comunidades.

La actividad central se llevará a cabo el sábado 19 de diciembre, fecha en la que también se cerrará la Maratón Diocesana de este año. No obstante, las alcancías ya están distribuidas en las diferentes parroquias de Misiones y Ñeembucú, donde los feligreses pueden acercarse para realizar sus aportes.

El obispo diocesano, monseñor Osmar López, explicó que, a diferencia de la edición anterior, cuando se priorizó el pago de compromisos económicos pendientes, en esta oportunidad se busca disponer de recursos para acompañar las distintas actividades de la Iglesia.

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“Estamos con todo ese espíritu de solidaridad, de sentido de pertenencia en toda la diócesis y las parroquias que se están organizando, las comunidades, los grupos, las capillas”, expresó el religioso al referirse a los preparativos de la actividad.

Mons. López recordó que el año pasado una parte importante de lo recaudado fue destinada a saldar compromisos económicos de la diócesis con el seminario, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y la Santa Sede. Sin embargo, indicó que esa situación ya fue regularizada y que ahora la prioridad es fortalecer la labor pastoral.

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“Este año ya no tenemos esa deuda, ese compromiso que era de años anteriores. Entonces, más bien quisiéramos fortalecer la parte pastoral”, manifestó.

En ese sentido, explicó que los recursos permitirán acompañar económicamente la formación de catequistas, los encuentros juveniles, la pastoral vocacional y otras actividades que actualmente no cuentan con un presupuesto específico a nivel diocesano.

También mencionó las dificultades que enfrentan las comunidades más alejadas para participar de las actividades de formación, especialmente en el departamento de Ñeembucú, donde los traslados representan un gasto importante.

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Otro de los objetivos es respaldar a los jóvenes que participan de encuentros y retiros, además de acompañar a quienes manifiestan inquietudes vocacionales. Asimismo, López destacó la necesidad de atender a los sacerdotes ancianos que dedicaron su vida al servicio de la diócesis.

“Tenemos a los sacerdotes ancianos, que no podemos nosotros decir: bueno, ya son ancianos y que vean dónde ir a vivir si sirvieron toda la vida en la diócesis”, expresó.

Agregó que la atención a estos religiosos también forma parte de la labor pastoral, incluyendo sus necesidades de salud, alimentación y cuidado.

El obispo aclaró que la maratón no tiene como finalidad financiar construcciones o adquirir bienes para la institución, sino disponer de recursos que vuelvan a las comunidades mediante los servicios de la Iglesia.

“Esta maratón tiene un objetivo pastoral. Esto no es para construir una casa, esto no es para comprar un vehículo”, enfatizó.

Añadió que la iniciativa busca que los aportes de los fieles se traduzcan en asistencia y acompañamiento a las propias comunidades. “Una maratón de la gente y para la gente”, resumió.

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La meta es recaudar G. 300 millones

En cuanto al objetivo económico, monseñor López recordó que durante la edición anterior se logró recaudar G. 280 millones, quedando G. 20 millones por debajo de la meta establecida de G. 300 millones.

Para esta edición, la expectativa es alcanzar nuevamente los G. 300 millones y, si las condiciones lo permiten, superar esa cifra. El obispo reconoció la situación económica que atraviesa la población, pero apeló al compromiso y la solidaridad de las parroquias, comunidades, grupos y capillas de toda la diócesis.