EditoRed: “Atacar a un periodista es atacar el derecho de todos a estar informados”

EditoRed, la Asociación de Editores de Europa, América Latina y el Caribe expresa su más enérgica condena ante el atentado contra la residencia del periodista de La Prensa de Panamá, Rolando Rodríguez, y transmite su plena solidaridad con él, con su familia y con todos los profesionales de este diario, miembro de nuestra asociación.

Rolando Rodríguez fue premiado el pasado mes de marzo en Alcalá de Henares, durante el Congreso de EditoRed, por unanimidad de sus compañeros, en reconocimiento y solidaridad con su trabajo valiente y decidido. Aquel respaldo cobra hoy una dimensión especialmente dolorosa y nos reafirma en nuestro compromiso de acompañarlo y defender su libertad para ejercer el periodismo.

Nuestra cercanía y nuestro apoyo son inequívocos. Ningún periodista debería temer por su seguridad ni por la de sus seres queridos a causa de su trabajo. Ninguna familia debería ver amenazada la tranquilidad de su hogar. La violencia y la intimidación son intolerables y exigen una respuesta firme de las instituciones y de la sociedad.

EditoRed condena todo terrorismo y cualquier forma de violencia, amenaza o coacción contra la vida y la libertad de las personas. Ninguna mafia, trama de corrupción política, grupo criminal o ámbito de poder puede situarse por encima de la ley ni pretender silenciar mediante el miedo a quienes informan.

Corresponde a la investigación esclarecer la autoría y las circunstancias de este atentado. Reclamamos a las autoridades panameñas una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y evitar la impunidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, solicitamos que se adopten las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de Rolando Rodríguez, de su familia y del equipo de La Prensa.

La libertad de prensa es un derecho de toda la ciudadanía. Proteger a quienes investigan, contrastan y publican información de interés público es defender la democracia y el derecho de las personas a conocer lo que sucede en su sociedad.

Desde los medios y países que integramos EditoRed, hacemos llegar a Rolando, a su familia, a nuestros compañeros de La Prensa y al conjunto de los periodistas de Panamá un abrazo fraterno y un mensaje claro: no están solos. Su seguridad, su libertad y su derecho a ejercer el periodismo nos conciernen a todos.

EditoRed: Asociación de Editores de Medios de Comunicación de Europa, América Latina y el Caribe

14 de noviembre de 2026