La Municipalidad de Coronel Oviedo está actualmente administrada por Marcos Benítez (ANR-HC), quien asumió oficialmente su segundo periodo como intendente el 3 de noviembre de 2026, para el quinquenio 2026-2031. El jefe comunal ya estuvo cinco años al frente de la institución durante su anterior administración, periodo en el que tampoco logró solucionar el histórico problema del deterioro de las calles y avenidas.

Los pobladores reclaman soluciones definitivas, mientras que desde la Municipalidad reconocen que actualmente no cuentan con materiales para realizar los trabajos de bacheo.

Uno de los sectores afectados es la avenida Las Residentas, una arteria bastante transitada que presenta numerosos baches.

El ciudadano de la zona Óscar Ortiz manifestó que el deterioro lleva bastante tiempo y que representa un peligro, principalmente para los motociclistas. Agregó que durante los días de lluvia se forman importantes raudales que dificultan todavía más la circulación.

El poblador también cuestionó que las reparaciones realizadas anteriormente no duran demasiado y que, después de cada lluvia, los baches vuelven a aparecer. Señaló que los daños ocasionados a los vehículos representan un gasto importante para sus propietarios, debido al elevado costo de las reparaciones mecánicas.

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Consideró que la Municipalidad debería buscar una solución definitiva, atendiendo incluso a la posible existencia de una naciente de agua en las inmediaciones del lugar.

Municipalidad está sin materiales para realizar bacheo de las calles

El director de Obras de la Municipalidad, Pedro Molinas, manifestó que las maquinarias ya salieron a trabajar para atender los reclamos de las comisiones vecinales. Reconoció que las lluvias dificultan las tareas de mantenimiento y que reciben pedidos de diferentes sectores de la ciudad.

Sin embargo, al ser consultado sobre los materiales adquiridos durante la administración anterior para los trabajos de bacheo, indicó que desconoce si quedaron insumos disponibles y reconoció que actualmente no cuentan con materiales de rechazo de cantera para realizar las reparaciones.

Molinas tampoco pudo precisar el presupuesto anual destinado a obras, argumentando que la actual administración acaba de asumir sus funciones y que espera conocer los recursos sobrantes antes de finalizar el año o para el ejercicio fiscal 2027.

Mientras tanto, los pobladores siguen soportando los daños en sus vehículos y el peligro de circular por arterias llenas de baches. La expectativa ciudadana es que esta nueva administración pueda finalmente encarar una solución de fondo y no limitarse a reparaciones provisorias que vuelven a deteriorarse después de cada lluvia.