La empresa de seguridad GSR Security, vinculada al Grupo Vázquez, no se presentó a la reunión tripartita convocada para tratar los reclamos de sus trabajadores, pese a haber sido notificada “en debida forma”. Lo afirmó la abogada Graciela Irigoitia, que representa a unos 300 guardias.

“Absolutamente nada nos garantizan”, dijo la profesional sobre el cobro de los haberes. Explicó que intentan llegar a un acuerdo con los responsables, “si es que muestran la cara”. De no lograrlo, presentarán una demanda por despido injustificado y cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales.

Según Irigoitia, los afectados son entre 300 y 400 personas de todo el país. Realizaban distintas tareas con el uniforme de GSR, algunos con contratos de Doble Tec, otra firma del conglomerado.

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Descuentos de IPS sin depósito

La abogada denunció que la empresa descontaba el aporte del IPS a los trabajadores, pero que las constancias que obtuvo en el portal paraguayo muestran pagos solo hasta agosto, en algunos casos. Varios guardias figuran hoy como inactivos.

Esa situación tiene un efecto directo en la salud. Sin aportes registrados, los trabajadores no pueden ser atendidos en el seguro social.

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Irigoitia dijo que algunos tenían contrato y otros no, y que la empresa no les entregaba los extractos de liquidación de sus salarios. Varios no cobraron lo devengado de octubre. Otros recibieron solo la mitad o una parte, y “no tienen respuesta de nada y de nadie”.

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Jornadas de 12 y 24 horas, sin baño en algunos puestos

Según la abogada, los guardias contratados para trabajar ocho horas cumplían turnos de 12 y, si no llegaba el relevo, hasta de 24. Algunos puestos ni siquiera tenían baño.

Muchos, dijo, siguen en sus puestos por responsabilidad, aunque nadie les avisó nada. Otros llegaron desde el interior a reclamar y ya no tienen dinero para movilizarse. Contó que, al ofrecerles acompañarla al Ministerio de Trabajo, le respondieron: “No tenemos ni para comprar agua, doctora”.

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