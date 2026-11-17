Después de un largo tiempo, los pedidos de informes a diferentes instituciones del Estado fueron aprobados sin mucho trámite en la Cámara de Diputados.

Lo que en un pasado reciente recibía el rechazo rotundo del sector mayoritario oficialista hoy varios pedidos de informes “pasaron por un tuvo” y fueron aprobados. La crisis desatada con el escándalo con Ueno Bank hizo que los oficialistas dejen de poner trabas a la transparencia, por lo menos por ahora.

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Los pedidos de informes aprobados sobre tablas en la Cámara de Diputados son los siguientes.

Al Poder Ejecutivo, Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Superintendencia de Bancos del Paraguay sobre los créditos interbancarios del BNF a Ueno Bank.

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A la Binacional Itaipú y Yacyreta Binacional sobre las operaciones financieras realizadas en los últimos 60 días con Ueno Bank.

También se pide informes al Poder Ejecutivo y las instituciones públicas que la conforman que reporten sobre las operaciones realizadas con Ueno Bank.

Se pidió también informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre empresas beneficiadas con créditos y operaciones fiscales vinculadas con Ueno Bank.

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Otro pedido de informe aprobado fue a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre las operaciones sospechosas vinculadas a Ueno Bank.

Asimismo, se requiere informe a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) sobre los bienes incautados en el marco de la causa Ueno Bank.

También se pide informe a la Contraloría sobre el control que hizo sobre los fondos públicos, el IPS y empresas vinculadas con Ueno Bank.

Se pide informe también al Ministerio de Economía sobre los montos exactos de fondos públicos que están congelados en Ueno Bank.

Piden también al Ministerio de Trabajo sobre la situación de los exempleados de Ueno Bank y el Holding de empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

También se pide informes al Poder Ejecutivo para conocer los nombres de las autoridades que autorizaron el envió de fondos públicos en los últimos 60 días para fondear Ueno Bank y de ser posible ser denunciados.