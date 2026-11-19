Andrea María José Benitez García, jefa de operaciones de Ueno Casa de Bolsa S.A, cumplirá el arresto domiciliario en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora, con control aleatorio de la comisaría jurisdiccional. La mujer está procesada por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal.

Es por disposición del juez penal de Garantías Marcelo Saldívar, quien estableció además que la funcionaria use tobillera electrónica y que la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) presente un informe semanal del control realizado.

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En la audiencia de revisión de medidas, el abogado Andrés Adán Alvarez ofreció su fianza personal, establecida por el juzgado en G. 50.000.000. Asimismo, alegó que la procesada se encarga junto con su madre del cuidado de su abuelo de 77 años, quien se encuentra en delicado estado de salud.

Fiscalía no se opuso al arresto domiciliario

El fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga participó en la audiencia y no se opuso al levantamiento de la prisión preventiva y a la concesión del arresto domiciliario a la procesada, en las condiciones mencionadas.

La prisión preventiva de Andrea Benítez fue decretada a pedido del fiscal Federico Leguizamón el pasado 10 de noviembre, al día siguiente de su detención en el local de Ueno Casa de Bolsa, durante el allanamiento realizado por los fiscales Silvio Corbera, Yeimy Adle y Ruth Benítez.

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En la ocasión, tras realizar la descarga de las filmaciones de las cámaras del local, los investigadores constataron que al tiempo en que la comitiva fiscal-policial ingresaba al local, la funcionaria procedió a destruir apresuradamente algunos documentos, que posteriormente arrojó a un basurero en la misma oficina.

Versión de la defensa sobre lo ocurrido en el allanamiento del caso Ueno

Respecto a los hechos que motivaron el procesamiento de Andrea Benítez por supuesta frustación de la persecución y ejecución penal, el defensor realizó la siguiente explicación:

“Asimismo quisiera manifestar de que a la fecha, Ueno Casa de Bolsas, ha sido cerrada tras la intervención fiscal, y los empleados desvinculados, entre ellas mi defendida, S.S., ante tales circunstancias también deseo manifestar y reiterar de que los documentos encontrados en el basurero en oportunidad del allanamiento fueron rotos y arrojados al basurero porque no tenían valor legal alguno, e razón a que los mismos eran proyectos de contrato que ni siquiera tenían firmas, y que al momento de la intervención fiscal mi defendida Andea Benitez cuando fue consultada sobre estos documentos ella misma los volvió a imprimir y los entrego a los intervinientes (...), expresó el defensor, al asegurar que su defendida ha colaborado con la Fiscalía.

Llamativamente los documentos que habían sido arrojados a la papelera, contendrían información clave vinculada principalmente al expresidente de la República del Paraguay Santiago Peña Palacios y sus operaciones con el conglomerado empresarial al que pertenece la entidad Ueno Bank.

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En lo que respecta a las direcciones de correo electrónico que figuran en los documentos rasgados, se pueden citar a distintas personas que ocupaban cargos de relevancia en las empresas integrantes del conglomerado.

“En cuanto al peligro de fuga, esta magistratura considera que las circunstancias particulares del caso permiten mitigar suficientemente dicho riesgo mediante la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva, sumado al hecho de que a la fecha no se han ampliado las circunstancias fácticas que se atribuyen a la misma o la calificación de las que ya se le indilgan”, argumenta el juez Saldívar, en una parte del auto interlocutorio (AI) N° 906.