Caso Ueno: prisión preventiva para la funcionaria “rompepapeles”

En la audiencia de imposición de medidas realizada esta mañana, Andrea María José Benitez García, que según su perfil en redes sociales se desempeñaba como jefa de operaciones en Ueno Casa de Bolsa S.A, solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva.

Sin embargo, el juez penal de Garantías Marcelo Saldívar consideró que existe peligro de obstrucción a la investigación, considerando que precisamente el motivo de su procesamiento.

El magistrado estableció que la procesada deberá permanecer diez días en Judiciales Femenino y posteriormente, deberá ser trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada.

En su declaración indagatoria ante la Fiscalía ayer, la mujer no reveló el motivo por el cual destruyó documentos relacionados al destituido presidente Santiago Peña ante el inminente allanamiento a la sede del local en la investigación del caso Ueno Bank.

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Recordemos que el director de Ueno Casa de Bolsa era Joshua Abreu, yerno de José Alberto Alderete y exsuperintendente de Valores de Santiago Peña. La Bolsa de Valores de Asunción suspendió preventivamente tanto a Ueno Casa de Bolsa y Valores Casa de Bolsa SA., tras reportes sobre la falta de fondos para cumplir con las operaciones.

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“Le pregunté pero no contestó. Como ustedes saben, ella está amparada en el derecho de abstenerse y solamente puede manifestar lo que a ella o a su defensa técnica crean conveniente. Ella manifestó que colaboró, que volvió a imprimir los documentos que rompio y que eran resoluciones y contratos sin firma y sin sello”, explicó el fiscal Federico Leguizamón.

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Documento que funcionaria destruyó tiene el nombre de Santiago Peña

El hecho que dio origen a este proceso ocurrió el 9 del corriente, cuando la comitiva fiscal-policial encabezada por los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta allanó las oficinas de Ueno Casa de Bolsa, situadas en la Torre 1, Piso 1 del edificio del Paseo La Galería, en la ciudad de Asunción, en el marco del caso Ueno, en el que está procesado el expresidente Santiago Peña.

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Tras realizar la descarga de las filmaciones de las cámaras del local, los investigadores constataron que al tiempo en que los agentes fiscales ingresaban al local, una funcionaria procedió a destruir apresuradamente algunos documentos.

Según los datos, los documentos habían sido impresos a las 11:45 de hoy lunes 9 de noviembre, y posteriormente rasgados y arrojados a uno de los basureros por Benítez, quien se encontraba en un sector de la oficina con otras personas.

Llamativamente los documentos que habían sido arrojados a la papelera, contendrían información clave vinculada principalmente al expresidente de la República del Paraguay Santiago Peña Palacios y sus operaciones con el conglomerado empresarial al que pertenece la entidad Ueno Bank.

Tras identificar a Andrea María José Benitez García como la responsable de la acción, los agentes ordenaron la inmediata detención de la misma y comunicaron lo ocurrido al fiscal de turno, Federico Leguizamón.

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La imputación es por presunta frustración de la persecusión penal

Benítez pasó la noche en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional y esta mañana fue llevada a la Unidad Barrial N°2 para prestar declaración indagatoria.

Posteriormente, el agente fiscal imputó a la funcionaria de Ueno Casa de Bolsa por presunta frustración de la persecución penal y solicitó prisión preventiva para la mujer, por considerar que existe peligro de obstrucción a la investigación.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Leguizamón comentó que en la oficina había unas cincuenta personas y que investigará si no se registraron otros casos similares.

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“El procedimiento de ayer es la cabeza y a partir de ahora empiezo una investigación a todas las personas que se encontraban en ese momento y otros documentos que pudieron haber sido objeto de este hecho”, explicó el agente fiscal.