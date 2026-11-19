Más de 1.100 exfuncionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) reclaman el pago de una deuda histórica que el ente estatal mantiene con el sector desde el año 2017.

En ese contexto, miembros de la Asociación de Jubilados de Antelco-Copaco S.A. se movilizaron en la mañana de este jueves para repudiar la desidia gubernamental y exigir una respuesta concreta.

Ángel Recalde, representante del gremio de jubilados, explicó que el reclamo responde a un beneficio establecido en el contrato colectivo de condiciones de trabajo, consistente en el cobro del 0,50 % (mitad de un salario) por cada año de servicio prestado a la compañía.

“Nosotros estamos aglutinándonos como hace más de siete años pidiendo nuestros beneficios del cobro del 0,50 por año de servicios prestados a la compañía en su época”, señaló.

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Según detalló el vocero, la falta de pago golpea a más de un millar de extrabajadores, muchos de los cuales atraviesan situaciones críticas de salud o edad avanzada.

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“Tenemos más o menos más de 1.100 personas que están en esas cuestiones, menos las personas que ya fallecieron sin cobrar este beneficio y mucha gente que está enferma, postrada en cama”, lamentó Recalde

Seguidamente aclaró: “No venimos a pedir que nos regalen, es un derecho adquirido que nosotros tenemos a través del contrato de condiciones de trabajo”.

Atrasos acumulados y crisis financiera

De acuerdo con los datos manejados por la asociación, los primeros atrasos datan de 2017 con nueve afectados y de 2018 con 23 extrabajadores, registrándose posteriormente una salida masiva de jubilados a partir de 2020, periodo en el que los desembolsos se paralizaron.

Respecto al origen del problema, los manifestantes apuntaron contra las administraciones pasadas por el deterioro económico de la telefónica estatal, a la que calificaron como un esquema de desidia arrastrado por varios expresidentes del ente.

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Asimismo, aclaró que la movilización busca interpelar directamente a las autoridades del Poder Ejecutivo: “Nosotros venimos a hacerle saber a los gobernantes, el nuevo ahora que supuestamente quiere hacer bien las cosas. Nosotros no pedimos alguna cosa que no nos corresponde”.

Finalmente, el representante de los exfuncionarios advirtió que las medidas de fuerza no cesarán hasta obtener una solución definitiva, señalando que, si bien existen procesos judiciales en curso, gran parte de los damnificados no cuenta con recursos para costear litigios.