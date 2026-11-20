La concejal municipal de Alberdi, Melisa Vázquez (ANR-HC), denunció presuntos cobros indebidos a pacientes para la realización de cirugías en el Hospital Distrital de esa localidad.

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Según manifestó, existen personas que habrían pagado G. 450.000 a un enfermero para poder acceder a procedimientos quirúrgicos, mientras que el monto incluso habría aumentado a G. 500.000 ante los reclamos.

La edil señaló que tomó conocimiento de varios casos a partir de una situación particular que involucró a un familiar suyo. Posteriormente, comenzó a recibir otras denuncias de pobladores que cuestionan tanto la atención como el trato que reciben los usuarios del establecimiento sanitario.

Melisa Vázquez afirmó que puso estas situaciones en conocimiento del director del hospital, Gustavo Cálcena, y del director de la XII Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, durante una reunión mantenida recientemente.

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Sin embargo, manifestó su preocupación porque, hasta el momento de la entrevista, no había recibido el informe ni las respuestas que esperaba de las autoridades.

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Uno de los puntos más delicados de su denuncia guarda relación con el supuesto cobro de dinero por parte de un funcionario, quien, según la concejal, acudiría incluso hasta los domicilios de los pacientes para percibir los pagos, argumentando que no puede recibir ese dinero dentro del hospital.

La edil dijo que algunos pacientes optan por pagar esos montos debido a las dificultades económicas que representa trasladarse hasta Pilar, Asunción u otros centros asistenciales para someterse a una intervención quirúrgica.

“Si es para comprar insumos, que se informe qué es lo que falta y que los familiares puedan conseguirlos. Pero otra cosa es que un funcionario establezca un precio y cobre G. 450.000 o amenace con aumentar a G. 500.000”, cuestionó.

Melisa Vázquez también denunció situaciones de maltrato hacia pacientes y familiares, principalmente en determinados sectores del hospital.

Aclaró que sus cuestionamientos no involucran a todo el personal sanitario, sino a funcionarios específicos, y aseguró que continuará realizando los reclamos hasta obtener respuestas.

Región Sanitaria anuncia fiscalización

Por su parte, el director de la XII Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, confirmó que estuvo en Alberdi para interiorizarse de las denuncias sobre supuestos cobros indebidos.

Señaló que conformó un equipo de técnicos fiscalizadores y de Recursos Humanos para acompañar de cerca la gestión del Hospital Distrital de Alberdi y verificar las situaciones denunciadas.

El funcionario explicó que también mantuvo reuniones con el director del establecimiento sanitario, doctor Gustavo Cálcena, además de un encuentro interinstitucional con el intendente de Alberdi, Nicolás Sotelo (ANR), y concejales del distrito.

Espínola reconoció que existen situaciones de gastos de bolsillo por parte de los pacientes, principalmente cuando deben adquirir medicamentos o insumos que el Ministerio de Salud no tiene disponibles.

No obstante, realizó una diferenciación entre estos gastos y los cobros directos por procedimientos médicos.

“El cobro por procedimientos, cirugías o cualquier otro tipo de trabajo dentro de la salud pública está completamente prohibido. Es una falta grave y yo no voy a apañar ese tipo de situaciones”, manifestó.

El director regional aseguró que no puede adoptar medidas basándose únicamente en denuncias sin verificar, por lo que dispuso la intervención de un equipo técnico para investigar los hechos y determinar si efectivamente se están realizando cobros irregulares.