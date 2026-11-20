Benjamin Franklin Science Corner es un espacio de la Sociedad Científica del Paraguay y la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay dedicados a inspirar a jóvenes a descubrir el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM).

Desde la sede diplomática estadounidense informaron sobre la búsqueda de un/a Coordinador/a para el Benjamin Franklin Science Corner. Quien asuma el rol se encargará de gestionar talleres y actividades de educación no formal orientadas a despertar el interés científico en la juventud paraguaya.

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La Sociedad Científica del Paraguay invita a profesionales interesados a postularse para el cargo, especialmente a aquellos que cuenten con experiencia en coordinación de grupos de jóvenes, desarrollo de talleres y actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al cargo?

La embajada dio a conocer los requerimientos para los profesionales interesados en aplicar al cargo, deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Título de grado universitario concluido.

Dominio del inglés (mínimo B2) oral y escrito.

Dominio del Español.

Manejo de herramientas informáticas: procesador de texto, Power Point y Excel (hojas de cálculo y base de datos).

Asimismo, detallan unas habilidades y experiencias preferidas con la que debe contar el profesional:

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Experiencia de trabajo en equipo con colegas y socios institucionales.

Experiencia comprobable en diseño, promoción y evaluación de programas y eventos , y en la redacción de informes en inglés y español.

Experiencia en el desarrollo y la facilitación de talleres, charlas y capacitaciones , preferentemente con enfoque Maker.

Experiencia en la gestión de sitios web y redes sociales (Facebook, X, blogs ) y en el uso de plataformas de videoconferencia.

Experiencia en la organización y planificación de proyectos o eventos.

Experiencia en la coordinación de grupos de jóvenes a partir de 14 años.

Disponibilidad para viajar al exterior por capacitación y para trabajar en eventos nocturnos o fines de semana.

Conocimiento de los protocolos de protección de beneficiarios y compromiso de aplicarlos en todas las actividades y eventos.

¿Cómo postularse?

Completá el formulario disponible en el enlace que se encuentra en la biografía de la cuenta oficial de Instagram: benjaminfranklinsc con tus datos y ya quedás registrado para aplicar al cargo.

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El cierre de postulaciones se realizará el próximo viernes, 4 de diciembre del 2026. Así que si tenés ganas de contribuir al desarrollo de espacios de aprendizaje y divulgación científica, ¡esta es tu oportunidad!