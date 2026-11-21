El tránsito vehicular se ve afectado en varias intersecciones de la ciudad de San Lorenzo, donde los semáforos permanecen apagados debido a la falta de energía eléctrica provocada por el robo de cables.

Uno de los puntos afectados es el cruce de la avenida Mariscal Estigarribia y Ciencias Veterinarias, donde la ausencia de señalización dificulta la circulación.

Un equipo de ABC TV verificó en el lugar que la situación genera inconvenientes tanto para los automovilistas como para los peatones que intentan atravesar la avenida, ante la falta de un sistema de regulación del tránsito.

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Semáforos fuera de servicio en varios cruces de San Lorenzo

El inconveniente no se limita a la avenida Mariscal Estigarribia. Otros semáforos también se encuentran fuera de funcionamiento en importantes intersecciones de la ciudad.

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Entre los cruces afectados se encuentran:

Avenida Avelino Martínez y Del Agrónomo.

Avenida Avelino Martínez y Brasil.

Avenida Avelino Martínez y José Ortiz.

Avenida Mariscal Estigarribia y Ciencias Veterinarias.

La falta de funcionamiento de estos dispositivos obliga a los conductores a extremar las precauciones al atravesar las intersecciones, especialmente ante la circulación de vehículos provenientes de diferentes direcciones.