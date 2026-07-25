Caso PMT San Lorenzo: Municipalidad inicia sumario tras denuncia de abuso y agresión

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de San Lorenzo anunció la apertura de sumario administrativo contra los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) involucrados en una denuncia por presunto abuso sexual y agresión, hechos que tomaron estado público tras la denuncia presentada por una joven de 21 años.

Además, la Comuna señaló que la medida fue adoptada de manera inmediata y que los funcionarios serán sometidos al proceso disciplinario previsto en el Reglamento Interno de la PMT.

Asimismo, indicó que las sanciones que eventualmente correspondan serán aplicadas conforme a derecho y reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades encargadas de la investigación penal.

“La Municipalidad de San Lorenzo informa a la ciudadanía que, ante los hechos de conocimiento público que involucran a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), se ha dispuesto la apertura inmediata de los sumarios administrativos correspondientes”, expresa el documento.

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La denuncia contra un agente de la PMT

El caso se originó tras la denuncia radicada en la Comisaría Primera de San Lorenzo por Yanina Monserrath Arce (21).

Según la denuncia, el hecho ocurrió durante la noche del jueves 23 de julio, sobre las calles Saturio Ríos y 14 de Mayo, cuando la joven fue detenida durante un control vehicular realizado por un agente de la PMT de San Lorenzo, identificado como Christian Alberto Estigarribia Pereira (35).

De acuerdo con la versión de la denunciante, al constatar que no contaba con los documentos de su motocicleta, el funcionario le informó que la multa ascendía a G. 800.000.

Posteriormente, siempre según su relato, el agente la habría sujetado, abrazado e introducido en un automóvil, donde presuntamente la besó y realizó tocamientos indebidos antes de permitirle retirarse junto con su motocicleta.

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Familiares denunciaron agresiones tras el hecho

Luego de relatar lo ocurrido a sus familiares, uno de ellos acudió hasta el lugar donde se encontraba el agente denunciado. En ese sitio se produjo un forcejeo entre ambos, incidente que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Los familiares también denunciaron que otros agentes de la PMT habrían reaccionado con agresiones durante el enfrentamiento, situación que igualmente forma parte de las investigaciones.

Hasta el momento, la Municipalidad de San Lorenzo no informó sobre eventuales medidas de suspensión preventiva contra los funcionarios involucrados, limitándose a comunicar la apertura de los sumarios administrativos y su colaboración con la investigación en curso.