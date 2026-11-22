La Navidad comienza a tomar forma en Areguá con las manos artesanas que transforman el barro en pequeñas escenas que evocan el nacimiento de Jesús. Sobre la Avda. Mcal. Estigarribia los visitantes podrán encontrar figuras, adornos e incluso piezas completas para armar sus pesebres.

La Expo Pesebre es organizada por la Coordinadora Municipal de Artesanos Aregüeños. Este año el lanzamiento de la Edición N° 27 “Kuave’ē Mitã rupa” se realizó en la Municipalidad el 13 de noviembre. La apertura de la exposición fue desde el sábado y se extenderá hasta el 23 de diciembre. Participan 120 artesanos aregüeños de las distintas compañías.

El aroma de la cerámica, los colores de las piezas y la creatividad de los artesanos convierten el paseo en una invitación para detenerse y mirar la diversidad artesanal.

La tradicional Expo Pesebres vuelve a reunir a quienes encuentran en estas piezas mucho más que un adorno. Cada nacimiento tiene una historia, un estilo y una impronta propia. Algunos conservan las formas clásicas, con la Sagrada Familia, los Reyes Magos y los animales. Otros incorporan colores crema, el dorado, y los colores vivos, detalles, diseños que reflejan la imaginación de sus creadores.

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Entre las figuras pequeñas y las composiciones más elaboradas, los visitantes recorren los puestos buscando completar el pesebre que cada año ocupa un rincón especial del hogar. Para algunos, se trata de renovar una pieza que se rompió; para otros, de sumar un personaje, una casita o un detalle que haga diferente la decoración navideña.

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Arte y color

La presidenta de la Coordinadora Municipal de Artesanos Aregüeños, Abigail Ortega, invita a todos los interesados, familias, amigos, y turistas a visitar los stand que ofrecen arte y color y una gama de opciones para el gusto de todo el público.

“Para este año preparamos una gran cantidad de opciones. Desde opciones pequeñitas hasta los más grandes. Hay para todos los gustos. Vengan en familia para disfrutar de la variedad de opciones”, expresó la representante de artesanos aregüeños.

La Expo Pesebres transforma el barro en una expresión de fe, creatividad y cultura popular. En cada nacimiento, por sencillo o elaborado que sea, permanece la esencia de una tradición que se resiste a desaparecer y que, año tras año, vuelve a encontrar un lugar en los hogares paraguayos.