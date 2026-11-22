La comunidad de Teniente Sánchez, distrito de Villalbín, celebró la quinta edición del Fiesta Nacional del Sombrero de Jata’i, una actividad cultural que busca preservar y dar visibilidad a una de las expresiones artesanales más representativas del departamento de Ñeembucú.

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La celebración reunió a pobladores y visitantes en torno a una actividad que mantiene viva una técnica transmitida de generación en generación.

Una tradición de años

La localidad es reconocida por la elaboración artesanal de los tradicionales sombreros de Jata’i, piezas confeccionadas íntegramente a mano con fibras extraídas de las hojas tiernas de esta especie de palmera que crece en los médanos de arena de la zona.

Se trata de una técnica singular que distingue a esta comunidad y constituye una de las manifestaciones de identidad cultural del departamento.

La confección de cada sombrero demanda paciencia, habilidad y conocimientos transmitidos de generación en generación.

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El proceso comprende la recolección y preparación de las fibras vegetales, el tejido manual, el moldeado y el planchado, hasta obtener una pieza terminada que refleja el trabajo y la destreza de los artesanos locales.

Esta tradición tiene sus antecedentes en 1955, cuando el maestro Ciriaco Saucedo enseñó la técnica en la Escuela Perpetuo del Socorro N.º 2166, dando inicio a un legado que perdura hasta la actualidad.

Con la misma materia prima también se elaboran bolsos, pantallas, paneras y otros artículos artesanales.

Reconocimiento estatal

El valor cultural de esta práctica fue reconocido por la Secretaría Nacional de Cultura, que mediante la Resolución N.º 821/2022 la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional.

Asimismo, el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) la distingue como una técnica emblemática.

La realización de una nueva edición de la fiesta Nacional del sombrero de Jata´i representa una oportunidad para visibilizar el trabajo de los artesanos, transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones y promover el reconocimiento de la comunidad de Teniente Sánchez como cuna de esta particular expresión artesanal.

Más allá de la fiesta Nacional , el sombrero de Jata’i constituye un símbolo de identidad para los habitantes de la comunidad y un ejemplo de cómo los conocimientos populares, el aprovechamiento de los recursos naturales y el trabajo manual contribuyen a preservar la riqueza cultural paraguaya.

Las personas que desean adquirir los productos pueden comunicarse con la Asociación de Artesanos San Sebastián de Tte. Sánchez, distrito de Villalbín al Cel. 0982 985 920 o al Cel 0983 633 826.