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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 13:15

Preparan quinta edición de la Fiesta Nacional del Sombrero de Jata’i

El próximo 21 de noviembre se realizará la quinta edición de la Fiesta Nacional del Sombrero de Jata´í en la comunidad de Teniente Sánchez, distrito de Villalbín, Ñeembucú.
El próximo 21 de noviembre se realizará la quinta edición de la Fiesta Nacional del Sombrero de Jata´í en la comunidad de Teniente Sánchez, distrito de Villalbín, Ñeembucú.

TENIENTE SÁNCHEZ, Villalbín. El próximo 21 de noviembre se realizará la quinta edición de la Fiesta Nacional del Sombrero de Jata’i en la comunidad de Teniente Sánchez, distrito de Villalbín, Ñeembucú.

Por Édgar Vázquez
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La Fiesta Nacional del Sombrero de Jata’i, además de promover la tradicional artesanía, tendrá un marcado carácter solidario, ya que los organizadores recibirán donaciones destinadas a las familias afectadas por la crecida del río Paraná.

Lea más: Artesanos impulsan la protección intelectual del sombrero de jatai símbolo cultural de Ñeembucú

La actividad se desarrollará en la explanada de la capilla San Sebastián y reunirá a artistas locales, departamentales, nacionales e internacionales, entre ellos músicos chamameceros provenientes de Itatí, provincia de Corrientes, Argentina.

El evento busca rescatar, fortalecer y dar mayor visibilidad a la elaboración artesanal de sombreros de jata’i, una tradición que identifica a los pobladores de la compañía Teniente Sánchez del distrito de Villalbín, que se transmite de generación en generación. Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) mediante la Resolución Nº 821/2022.

Según relataron los habitantes, esta actividad artesanal comenzó a difundirse a través del docente Ciriaco Saucedo (+) en 1955. En aquella época, enseñaba a sus alumnos las técnicas de tejido como parte de los trabajos prácticos en la Escuela Básica Perpetuo del Socorro Nº 2166 de esta comunidad.

Con el paso de los años, el conocimiento fue transmitiéndose dentro de las familias hasta convertirse en una importante expresión cultural y una alternativa de sustento económico para la comunidad.

Actualmente, los artesanos están organizados en una asociación que trabaja en la producción y comercialización de los sombreros, cuyos productos incluso llegan a distintos puntos del país.

Cristian Ríos, presidente de la Asociación de Sombreros de Jata’i, explicó que la programación comenzará a las 09:00 con una celebración religiosa.

Posteriormente, entre las 10:00 y las 11:00, se presentarán grupos de danza de Villalbín, Isla Umbú y Mayor Martínez, para luego compartir un almuerzo con comidas típicas de la zona, entre ellas asado a la estaca, sopa paraguaya, chipa y marinera.

A partir de las 13:00 se desarrollará una peña folclórica con la participación de conjuntos musicales nacionales e internacionales, en una jornada que pretende reunir a las familias y visitantes en torno a la cultura y las tradiciones populares.

Solidaridad con damnificados de la riada en Ñeembucú

Uno de los aspectos centrales de esta quinta edición será su carácter solidario. La entrada será voluntaria y los asistentes podrán colaborar con alimentos no perecederos, ropas, agua potable o aportes económicos, según sus posibilidades.

Todo lo recaudado será destinado a las familias damnificadas por la crecida del río Paraná, que afecta a varias comunidades del distrito de Villalbín, entre ellas San Miguel, Ñu Pa’ũ y Teniente Sánchez.

De esta manera, los organizadores buscan que el festival no solamente sirva para preservar una tradición artesanal, sino también para tender una mano a las familias que atraviesan momentos difíciles a consecuencia de las inundaciones.

La actividad cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Villalbín, la Gobernación de Ñeembucú y el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

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