El asalto se produjo entre las 04:44 y 04:47 de hoy sábado 21 de noviembre, contra el local de la joyería Victoria Joyas, situada en Senador Long casi Moisés Bertoni del barrio barrio Villa Morra de Asunción.

El sistema de circuito cerrado del negocio grabó la acción de los delincuentes, que eran al menos cuatro hombres.

La banda posicionó en el estacionamiento una camioneta Toyota Hilux blanca y atropelló en reversa el salón.

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Cuando se rompieron los vidrios, tres de los delincuentes entraron y sacaron todas las joyas que pudieron, para luego escapar en el mismo vehículo en el que quedó el conductor.

El golpe se produjo cuando estaba lloviendo. Los asaltantes actuaron con absoluta calma. Es como si sabían que nadie iba a reaccionar.

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Policías del Departamento de Investigaciones de Asunción tomaron intervención en el suceso.

Hasta ahora no hay una denuncia formal de lo que se robó, pero el valor del botín sería millonario.

La joyería pertenece a María Victoria Moreno Silveira, quien dirige otro local similar en Luque.