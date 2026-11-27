La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla y agentes de Investigaciones de la Policía Nacional concretaron el secuestro del vehículo Audi E-Tron 55 S Line, modelo 2022 (fabricación 2021), que está a nombre del Grupo Vázquez y era utilizado por el ex director de Ueno Casa de Bolsas Joshua Abreu.

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