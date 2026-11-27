Caso Ueno: Joshua Abreu entrega vehículo del Grupo Vázquez que estaba en su poder
Un vehículo del Grupo Vázquez que estaba a cargo del pastor Joshua Abreu, ex director de Ueno Casa de Bolsas, fue entregado hoy al Ministerio Público. El rodado fue puesto a disposición de los fiscales del caso, por los representantes legales del funcionario del grupo empresarial.
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla y agentes de Investigaciones de la Policía Nacional concretaron el secuestro del vehículo Audi E-Tron 55 S Line, modelo 2022 (fabricación 2021), que está a nombre del Grupo Vázquez y era utilizado por el ex director de Ueno Casa de Bolsas Joshua Abreu.