Allanan e incautan documentos de la facultad de Agronomía

Las oficinas allanadas fueron las de Recursos Humanos y administrativas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, en compañía de técnicos del Laboratorio Forense del Ministerio Público y funcionarios de la Contraloría General de la República.

Del lugar fueron incautadas planillas de asistencia y salarios de 6 personas que estarían vinculadas a la institución educativa de manera irregular. Además de documentos en donde constan 3 licitaciones relacionadas a la adquisición de alimentos para animales, compra de ómnibus y adjudicación para la explotación de una cantina que funcionaría en el predio de la facultad.

Los peritos informáticos del Laboratorio Forense inspeccionaron las computadoras que se encontraban en el sitio. El procedimiento se realizó en el marco de una nueva denuncia formulada por alumnos de la facultad de Agronomía, quienes manifestaron la existencia de irregularidades en la entidad educativa.

Luego de realizar una asamblea, los alumnos solicitaron la renuncia del decano Lorenzo Meza y del vicedecano Miguel Ángel Ruiz Díaz. Denuncian que Meza tiene a una buena cantidad de parientes y allegados dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias.

