Hospital Regional de Boquerón se inunda tras lluvias

Las lluvias tan esperadas en el Chaco Central, se convierten en una odisea para los pobladores de Mariscal Estigarribia, muchos de los cuales tuvieron sus casas inundadas, situación a la que tampoco escapó el Hospital Regional de Boquerón, ya que se viralizaron imágenes del personal de blanco escurriendo agua del lugar con palos de repasar, salvando la situación, ya que el agua ingresó incluso a zonas en donde habían algunos pacientes.

El paso del tiempo es evidente al observar la estructura del hospital, en donde muchas administraciones ya realizaron mejoras, pero la magnitud del trabajo requiere de inversión estatal. Si bien es cierto se construyó un pabellón de emergencia para enfermos de Covid-19 este también resultó inundado con las últimas lluvias, ya que uno de los problemas es que el terreno en el cual se encuentra el nosocomio es bajo.

Las movilizaciones ciudadanas para exigir una inversión en esta área ya fueron muchas, se juntaron firmas, se protestó, se habló con autoridades y demás, pero no se tuvo respuesta.

Consultada al respecto la directora actual del hospital, Dra. María del Carmen Godoy mencionó que hay un proyecto de construcción.

“Hay un proyecto de construcción de un hospital nuevo por lo que tengo conocimiento, acá buena parte quedó inundada no es solamente la parte más antigua (...) recientemente conversamos con el nuevo intendente y se ofreció a ayudarnos con algunas mejoras. Esta es una situación de larga data, no es la primera vez que ocurre porque llovió bastante, no nos quedamos bajo agua, pero muchas áreas fueron afectadas”, enfatizó.

Hasta la fecha no hay indicios de si el MSPBS responderá a la necesidad de infraestructura hospitalaria en esta zona del Chaco paraguayo, en su momento un proyecto similar también fue presentado ante el Comité Operativo de Emergencia (COE) en abril de este año, pero sin mayor repercusión.