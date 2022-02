Pobladores de Pozo Hondo acusan a la SEN de entregar alimentos vencidos

Las últimas lluvias registradas en el Chaco inundaron parte de la localidad de Pozo Hondo lo que generó que muchos lugareños soliciten asistencia alimentaria y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) dispuso ayuda humanitaria para unas 900 familias afectadas, los pobladores que recibieron víveres denunciaron que muchos de los alimentos no perecederos se les entregó vencidos.

“No viene el kit como suele venir (...) productos vencidos nos traen, no se puede jugar así con la gente, no vamos a ser cómplices, no vamos a aceptar”, dijo el poblador Pedro Barrios.

Al respecto Rubén Cuevas, funcionario de la SEN, encargado de la logística de la distribución de víveres, mencionó que se percataron en Pozo Hondo de la situación de los alimentos vencidos. Agregó, que serán nuevamente retirados bajo acta y repuestos por otros en los próximos días.

“Nosotros vamos a retirar esos kits y vamos a traerles otros productos”, enfatizó. Agregó además que la zona es difícil de asistir ya que hay dos presidentes de comisiones vecinales lo cual no permite que la ayuda fluya.

Cuevas mencionó también que el río Pilcomayo está con el caudal bajo y que las aguas que están cortando algunos caminos se disipará en los próximos días.

Otra cuestión denunciada por los lugareños es que los kits llegaron en menor cantidad y que deben dividir entre ellos nuevamente lo entregado.

Desde la SEN confirmaron el dato diciendo que la situación se generó por la premura de llegar en la brevedad al lugar. La asistencia en la zona se hará también por vía terrestre además de Pozo Hondo debe llegar a San Agustín, La Pava, La Dorada, El Pelícano, El Solitario, Ishinachat y demás comunidades, las cuales ya están recibiendo víveres.

Respecto a la disponibilidad de agua que también fue muy urgente en las últimas semanas, las recientes lluvias aliviaron un poco la prolongada sequía y buena parte de los aljibes están con agua. No obstante, según la SEN disponen de un almacenaje de 800 mil litros del vital líquido en la localidad de Villa Choferes, agua del proyecto de Acueducto.