Misteriosa desaparición de un joven venezolano en el Chaco paraguayo

Crece el misterio en torno a la localización del joven Leonardo Lares Perdomo, quien está desaparecido hace más de un mes en la frontera chaqueña. Según contó su madre, Ana Perdomo, el mismo salió de Venezuela hace algunos años por las persecuciones políticas generadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

“Mi hijo Leonardo decidió salir de Venezuela por ser perseguido político, fue de mochilero recorriendo varios países, en esta oportunidad venía de Bolivia y quería pasar al Paraguay en compañía de su amigo Carlos Martínez (amigo que conoció en el viaje), pero la Migración paraguaya le denegó la entrada por no tener documentación en regla y es allí cuando deciden entrar por el lado de la selva y quedan perdidos. Su amigo logró salir para pedir ayuda, dejando a mi hijo descompensado y en muy mal estado. A Carlos lo rescatan en Migración de Paraguay, pero no prestan ayuda para rescatar a Leonardo, quien fue buscado después por grupos indígenas con algunos policías, pero no hay rastros”, relató angustiada la madre, quien reside actualmente en Colombia y con la cual contactamos.

Lea más: Buscan a hombre desaparecido en el Chaco

La misma tuvo conocimiento del hecho días después vía Facebook gracias a los posteos hechos por Carlos Martínez, quien relató su versión de los hechos diciendo que Leonardo no había aguantado cruzar el monte y es cuando salió a buscar ayuda siendo él encontrado el 15 de febrero.

Con esta declaración es entonces que familiares del joven desaparecido viajaron a Paraguay para formular la denuncia que actualmente está bajo la carátula de “búsqueda y localización con prioridad de urgencia” abriéndose la causa de investigación fiscal sobre desaparición de persona, a cargo del agente fiscal de Filadelfia César Sosa.

Consultada la Policía Nacional, los agentes mencionaron que no tienen noticias del joven en cuestión pese a los intentos de localización.

La madre del venezolano solicita que quienes manejen más información puedan acercarse a los organismos de búsqueda para poder encontrarlo, aunque lamentó que el rastreo iniciara muy tarde.

La zona de Infante Rivarola en los últimos años se ha convertido en zona de paso frecuente de muchos migrantes venezolanos (y de otras nacionalidades) que en busca de mejores oportunidades vienen a Paraguay, ya sea para establecerse o para continuar el viaje hacia otros países.