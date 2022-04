Aprovecharse del pobre es uno de los grandes pecados capitales, afirma obispo en el Chaco

La bendición de palmas se realizó a tempranas horas de este domingo en la plaza central de la comunidad, para partir en procesión por las calles de la comunidad y luego escalar el cerro donde se encuentra la catedral, donde participaron de la misa central celebrada por el obispo del vicariato apostólico del Chaco, monseñor Gabriel Escobar.

El religioso dijo en su homilía que la usura es uno de los grandes pecados capitales. “El aprovecharse del pobre significa ese momento de dolor en busca de sacar tajadas y beneficios: ‘Yo te presto esta cantidad y tú me vas a devolver el triple o mucho más’, y esto es aprovecharse de las necesidades del prójimo”, dijo el obispo.

“La usura es un pecado que no agrada a Dios porque yo me estoy aprovechando de los pobres”, sostuvo y reiteró que hoy día esas personas que cometieron esos pecados tienen que rendir cuentas ante el Todopoderoso, pero también en la Tierra.

El obispo también fustigó la falta de trabajo en las instituciones públicas, que deben velar porque haya un lugar digno, que haya comida y pan para todos “y que ese pequeño sueldo que yo gane me sirva para mantener a mi familia”, refirió.

“Personas que están sentadas en sus sillas ‘curul’ muchas veces no son capaces de poner sus pies en el departamento donde corresponde, de los lugares donde se le eligió para hacer el bien a su pueblo y a su gente. Nos duele porque tienen cupo de combustibles para lo que ellos quieran, mientras el pueblo no tiene cómo ir a sus lugares de trabajo porque no se cuenta con servicios de buses, no hay medios de transporte para llegar a ese lugar en busca de llevar el alimento de cada día. Esto nos duele”, dijo el religioso.

De esta manera se dio inicio a la Semana Santa en esta parte del Chaco y, según el padre José Villalba, cura párroco local, durante toda la semana se realizará un extenso programa religioso que comprende confesiones diarias y misa Crismal el próximo miércoles, presidida por el obispo, con la participación de los sacerdotes de las diferentes localidades del vicariato.

El jueves se inicia la Pascua para los niños y jóvenes, como así también para los adultos. En horas de la noche se realizará el tradicional lavado de los pies durante la misa de la Última Cena y el viernes el Vía Crucis partiendo desde la Catedral hasta el camposanto de la comunidad.

Finalmente, el sábado a partir de las 21:00 se realizará la Santa Misa de la Vigilia Pascual, con lo que se darán por finalizadas las actividades por la Semana Santa.