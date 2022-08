Boquerón suspende almuerzo escolar pese a millonaria licitación

La falta del complemento nutricional en el departamento de Boquerón afecta a los alumnos desde la vuelta de vacaciones. El almuerzo para muchos de ellos es la principal comida que reciben el el día y ahora no hay nada que darles. “Los chicos ya están acostumbrados a recibir algo de comer en las escuelas, pero nos avisan que no hay presupuesto en la gobernación, nos preocupa porque la mayoría de las familias son de escasos recursos. Ellas se dedica a la pesca, no tenemos nada en la escuela para ofrecerle a los chicos, cada familia se está rebuscando”, mencionó uno de los docentes de la comunidad ribereña San Agustín.

Dicho poblado también estrenó en mayo de este año un flamante comedor nuevo, ahora cerrado ya que no hay rubro para alimentar a los alumnos, muchos de los cuales caminan kilómetros para llegar a la institución. “El mes pasado servimos el último plato de comida que dimos acá, ahora no hay nada que prepararles, les pedimos a las autoridades que prioricen la educación”, enfatizaron.

Licitación millonaria

Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la empresa Consorcio Guadalupe fue adjudicada en el mes de junio por un valor total de G. 23.220.365.792, ganando la licitación de Provisión de Almuerzo/Cena Escolar, Bajo la Modalidad de Alimentos Preparados en Las Instituciones Educativas del Departamento de Boquerón, plurianual 2022-2023 (Cocinando), con el ID 405.132.

El gobierno departamental de Boquerón fue el encargado de llevar a cabo el llamado de licitación y se adjudicaron 2 ítems: el primero como Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar por G. 20.028 millones y lo otro como servicio de Almuerzo/Cena por G. 3.191, totalizando más de G 23.000 millones.

La mencionada firma tiene como representante legal a Nancy Lucina Godoy Adorno y Patricia Carolina Rivas Guerin. Consorcio Guadalupe también fue la única empresa que se presentó al llamado.

“Hay una falta de transferencia de recursos que afecta a todas las gobernaciones. Nosotros ya teníamos que haber hecho un llamado plurianual para que continúe la asistencia de almuerzo escolar que tuvimos que cortar a vuelta de vacaciones porque tenía que entrar en vigencia la nueva licitación que no puede entrar en licitación mientras no se tenga la seguridad de la transferencia desde Hacienda”, dijo al respecto el gobernador Darío Medina, quien agregó que aún deben por el periodo plurianual anterior.

No hay desembolso

Por su parte, el director departamental de educación, Miguel Del Puerto mencionó que se interiorizaron en los últimos días de la situación. “Tuvimos una reunión del Consejo Departamental y nos enteramos por el secretario de educación que ya está todo licitado y adjudicado, pero no tienen el desembolso de Hacienda” dijo.

Del Puerto agregó que los municipios del Chaco como Mariscal Estigarribia y Filadelfia también deberían estar entregando el almuerzo a algunas instituciones, y que los demás municipios como Loma Plata y Boquerón (Colonia Neuland) no tienen el proyecto de entrega de almuerzo.

Intentamos contactar al secretario de Educación de la Gobernación de Boquerón, Ramón Etcheverry, pero al momento de cierre de esta edición no respondió nuestras llamadas ni mensajes.